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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 02:10
MHP

  • KISALTMA

    MHP

  • GENEL BAŞKAN

    Devlet Bahçeli

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/02/1969
MHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%4.92
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 8
  • Kazandığı İlçe Sayısı 119
  • Kazandığı Belde Sayısı 54
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%95.75
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 4
İL GENEL MECLİSİ
%20.07
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALACA Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %97.87
ŞERİF ARSLAN 5372 %51.85 Detay
BAYAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET BAHADIR EFE 1222 %34.55 Detay
BOĞAZKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MESUT OCAKLI 471 %30.45 Detay
DODURGA Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMAİL ÇETİNKAYA 810 %45.18 Detay
İSKİLİP
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET SAĞLAM 3189 %30.68 Detay
KARGI
Açılan Sandık Oranı %100.00
SELAHATTİN ERDOĞAN 334 %9.40 Detay
LAÇİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÜNAL GEVŞEK 480 %46.15 Detay
MECİTÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
OKAN ARIK 527 %18.94 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %99.47
0 %0 Detay
OĞUZLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ YARBAŞI 42 %1.99 Detay
ORTAKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
RAMAZAN ÖNCÜL 909 %40.95 Detay
OSMANCIK Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %98.67
AHMET GELGÖR 8458 %48.44 Detay
SUNGURLU Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %97.40
MUHSİN DERE 9449 %53.17 Detay
UĞURLUDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZEKİ İPEK 1533 %48.74 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AŞTAVUL
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
DÜVENCİ
Açılan Sandık Oranı %55.56
İSMAİL TÜRK 165 %28.35 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı