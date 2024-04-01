|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AĞLASUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN DÜDEN
|845
|%29.64
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ALTINYAYLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SELEN KINALI
|1348
|%62.44
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BUCAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YUSUF ERDOĞDU
|5499
|%20.02
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ÇAVDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SÜLEYMAN KAYACAN
|1506
|%42.21
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ÇELTİKÇİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RAMAZAN EZİN
|712
|%41.88
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GÖLHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RAMAZAN CANURAL
|3946
|%41.85
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KARAMANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSKENDER KARASU
|404
|%10.05
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KEMER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMAİL YILMAZ
|344
|%32.67
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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TEFENNİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÜMİT ALAGÖZ
|1958
|%43.85
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YEŞİLOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YUSUF YILDIRIM
|29
|%0.89
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
KIZILKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İLKAY GÜNGÖR
|1621
|%77.45
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KOCAALİLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HALİT DAĞLI
|34
|%2.37
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SÖĞÜT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYHAN YURDASİPER
|911
|%40.54
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YUSUFÇA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN ÖZARSLAN
|940
|%62.33
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