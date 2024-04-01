60
Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
MHP

  • KISALTMA

    MHP

  • GENEL BAŞKAN

    Devlet Bahçeli

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/02/1969
MHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%4.98
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 8
  • Kazandığı İlçe Sayısı 122
  • Kazandığı Belde Sayısı 54
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%4.09 4
İL GENEL MECLİSİ
%14.08
Düzce Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKÇAKOCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET OKAN YANMAZ 3220 %19.67 Detay
ÇİLİMLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMAİL BAYRAK 2066 %41.02 Detay
CUMAYERİ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA KOLOĞLU 2794 %42.45 Detay
GÖLYAKA Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUZAFFER COŞKUN 2519 %33.80 Detay
GÜMÜŞOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERCAN ÇAKIR 1920 %32.42 Detay
KAYNAŞLI Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
EFDAL ALTUNDAL 1988 %32.38 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
YILMAZ ESER 4198 %4.09 Detay
YIĞILCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHTEREM BALTACI 529 %26.12 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BEYKÖY Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %86.67
FATİH OCAK 2115 %69.71 Detay
BOĞAZİÇİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
METİN ALBAYRAK 786 %26.91 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı