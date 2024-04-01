|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AHMETLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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AKHİSAR
Açılan Sandık Oranı %89.39
|0
|%0
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ALAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %98.93
|NECDET TÜRK
|26426
|%40.64
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DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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GÖLMARMARA
Açılan Sandık Oranı %95.56
|0
|%0
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GÖRDES
Açılan Sandık Oranı %92.78
|0
|%0
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KIRKAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KÖPRÜBAŞI
Açılan Sandık Oranı %87.10
|0
|%0
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KULA
Açılan Sandık Oranı %86.11
|HÜSEYİN TOSUN
|10533
|%39.72
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SALİHLİ
Açılan Sandık Oranı %95.09
|ZEKİ KAYDA
|31374
|%32.19
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SARIGÖL
Açılan Sandık Oranı %98.98
|NECATİ SELÇUK
|9965
|%40.94
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SARUHANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ŞEHZADELER
Açılan Sandık Oranı %98.44
|0
|%0
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SELENDİ
Açılan Sandık Oranı %98.81
|NURULLAH SAVAŞ
|5009
|%37.89
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SOMA
Açılan Sandık Oranı %99.32
|0
|%0
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TURGUTLU
Açılan Sandık Oranı %98.02
|YUNUS OĞAN
|33472
|%33.45
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YUNUSEMRE
Açılan Sandık Oranı %97.32
|0
|%0
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