|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %90.91
|0
|%0
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BÜNYAN
Açılan Sandık Oranı %96.47
|SELAHATTİN METİN
|7218
|%44.86
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DEVELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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FELAHİYE
Açılan Sandık Oranı %95.45
|0
|%0
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HACILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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İNCESU
Açılan Sandık Oranı %98.73
|0
|%0
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KOCASİNAN
Açılan Sandık Oranı %99.22
|0
|%0
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MELİKGAZİ
Açılan Sandık Oranı %95.74
|0
|%0
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ÖZVATAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HALİT DEMİR
|1997
|%69.90
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PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %74.47
|MENDUH UZUNLUOĞLU
|3191
|%30.54
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SARIOĞLAN
Açılan Sandık Oranı %96.08
|BEKİR AYYILDIRIM
|3418
|%37.42
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SARIZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BAKİ BAYRAK
|3021
|%38.52
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TALAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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TOMARZA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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YAHYALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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YEŞİLHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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