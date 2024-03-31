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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 22:15
MHP

  • KISALTMA

    MHP

  • GENEL BAŞKAN

    Devlet Bahçeli

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/02/1969
MHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%4.02
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 8
  • Kazandığı İlçe Sayısı 112
  • Kazandığı Belde Sayısı 39
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%57.96
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%52.14 6
İL GENEL MECLİSİ
%29.65
Tokat Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALMUS
Açılan Sandık Oranı %23.08
BEKİR ÖZER 284 %46.94 Detay
ARTOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
NAZİF ÇUHACI 905 %38.45 Detay
BAŞÇİFTLİK
Açılan Sandık Oranı %70.00
GÜRSEL BAYRAM 663 %45.16 Detay
ERBAA Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %28.93
ERTUĞRUL KARAGÖL 6141 %52.99 Detay
MERKEZ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %76.65
MEHMET KEMAL YAZICIOĞLU 34644 %52.14 Detay
NİKSAR
Açılan Sandık Oranı %42.86
AZMİ YILDIRIM 2336 %29.76 Detay
PAZAR Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %50.00
ŞERAFETTİN PERVANLAR 825 %47.72 Detay
REŞADİYE Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %20.83
ERGÜL ÜNAL 464 %52.19 Detay
SULUSARAY Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %83.33
DAVUT KILIÇ 1422 %62.95 Detay
TURHAL
Açılan Sandık Oranı %60.78
ORHAN YAYLI 5682 %23.46 Detay
YEŞİLYURT Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %18.75
MUHSİN YILMAZ 254 %52.48 Detay
ZİLE
Açılan Sandık Oranı %78.41
ALİ ÖZGAN 5337 %34.41 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AKARÇAY GÖRÜMLÜ
Açılan Sandık Oranı %0
ATİLA ÇOBAN 0 %0 Detay
ATAKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
KÜRŞAD ALPEREN 0 %0 Detay
BAYDARLI
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
BEREKETLİ
Açılan Sandık Oranı %0
NECAATTİN ŞAHİN 0 %0 Detay
BOZÇALI
Açılan Sandık Oranı %0
OSMAN BAYHAN 0 %0 Detay
ÇAMLIBEL
Açılan Sandık Oranı %0
MURAT ALPER 0 %0 Detay
ÇAT
Açılan Sandık Oranı %0
RAMAZAN ALTUN 0 %0 Detay
ÇEVRELİ
Açılan Sandık Oranı %0
SADİERTAN SOYSAL 0 %0 Detay
CİMİTEKKE
Açılan Sandık Oranı %0
SALİH KOÇ 0 %0 Detay
DEMİRCİLİ
Açılan Sandık Oranı %0
İSMET ŞAHİN 0 %0 Detay
EMİRSEYİT
Açılan Sandık Oranı %0
HÜSEYİN SAĞDIÇ 0 %0 Detay
GÖKAL
Açılan Sandık Oranı %0
OSMAN AKBULUT 0 %0 Detay
GÖKÇELİ
Açılan Sandık Oranı %0
FERHAT ÖZGÜL 0 %0 Detay
GÖLGELİ
Açılan Sandık Oranı %0
KORAY ERMAN 0 %0 Detay
GÜRÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %0
ALPEREN MUSTAFA ÖZATA 0 %0 Detay
GÜRYILDIZ
Açılan Sandık Oranı %14.29
MUSTAFA ÖZER 25 %11.42 Detay
HASANŞEYH
Açılan Sandık Oranı %0
GÖKHAN KESKİN 0 %0 Detay
HATİPLİ
Açılan Sandık Oranı %0
CANSOY ERARSLAN 0 %0 Detay
KARAYAKA
Açılan Sandık Oranı %0
AYKUT SEFA BAŞAR 0 %0 Detay
KINIK
Açılan Sandık Oranı %0
ENES TALAY 0 %0 Detay
ŞENYURT
Açılan Sandık Oranı %0
MUAMMER BAY 0 %0 Detay
SERENLİ
Açılan Sandık Oranı %0
NURETTİN KELEŞ 0 %0 Detay
TANOBA
Açılan Sandık Oranı %0
VURAL ÖZDEMİR 0 %0 Detay
ÜZÜMÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
BEKİR ÖNCÜ 0 %0 Detay
YAZICIK
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET ALKIN 0 %0 Detay
YOLKONAK
Açılan Sandık Oranı %0
SÜLEYMAN ÖZGÜR 0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı