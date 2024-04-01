|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
BAŞMAKÇI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NEVZAT TEZCAN
|1200
|%35.40
|Detay
|
BAYAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMET ALİ DERE
|329
|%12.17
|Detay
|
BOLVADİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DERVİŞ AYNACI
|7525
|%41.45
|Detay
|
ÇAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SELİM BAYRAM
|2317
|%25.98
|Detay
|
ÇOBANLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KEMAL AYVA
|122
|%2.19
|Detay
|
DAZKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ ATAY
|277
|%6.99
|Detay
|
DİNAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
EMİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN DURAN
|4607
|%40.69
|Detay
|
EVCİLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
HOCALAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN ONUR TURAN
|33
|%2.16
|Detay
|
İHSANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAMİT ÇAKIR
|791
|%29.12
|Detay
|
İSCEHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NECATİ GÜNSEL
|2196
|%26.69
|Detay
|
KIZILÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ EROL
|383
|%40.53
|Detay
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEZER KÜÇÜKKURT
|14590
|%10.87
|Detay
|
SANDIKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MELEK YAVUZ
|4241
|%21.89
|Detay
|
SİNANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TOLGA YILDIRIM
|1203
|%47.99
|Detay
|
ŞUHUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHİTTİN ÖZAŞKIN
|4464
|%51.08
|Detay
|
SULTANDAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CEYLAN KESKİN
|1184
|%35.13
|Detay
|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AHMETPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EYUP YAKAN
|767
|%37.02
|Detay
|
AKHARIM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM ÖZCAN
|788
|%45.24
|Detay
|
AKÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CAFER CANDAN
|909
|%45.09
|Detay
|
BEYYAZI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ASIM ALTINTAŞ
|1124
|%50.25
|Detay
|
ÇAYIRBAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RAŞİT KOÇAK
|1104
|%40.07
|Detay
|
ÇIKRIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM ÇETİNAKTI
|683
|%42.13
|Detay
|
DAVULGA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SALİH GÜNDOĞAN
|179
|%19.04
|Detay
|
DEĞİRMENAYVALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET KIZILKAYA
|681
|%36.89
|Detay
|
DEREÇİNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
DİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET MERT
|1151
|%56.67
|Detay
|
DÖĞER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET DEMİREL
|2000
|%49.47
|Detay
|
DÜZAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SELÇUK ÇETİNKAYA
|649
|%42.70
|Detay
|
ERKMEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA AKALIN
|445
|%9.39
|Detay
|
FETHİBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA ÖZDEMİR
|941
|%47.50
|Detay
|
GAZLIGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ KIRKPINAR
|556
|%35.06
|Detay
|
GEBECELER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEDET SUNA
|581
|%26.10
|Detay
|
GÖMÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RAMAZAN ERYILDIZ
|526
|%50.05
|Detay
|
GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZAFER BARİN
|543
|%37.12
|Detay
|
HAYDARLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KADİR ÖCEL
|451
|%37.33
|Detay
|
IŞIKLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EROL ÖZAĞIL
|1643
|%36.16
|Detay
|
KARAADİLLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET YIKILMAZ
|29
|%1.65
|Detay
|
KARAMIKKARACAÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHTEREM ALGÜL
|377
|%23.19
|Detay
|
KAYIHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖMER ŞAHİN
|569
|%30.91
|Detay
|
KILIÇARSLAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HALİL ÇELEBİ
|660
|%40.47
|Detay
|
KIRKA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BEKİR UYKAN
|361
|%27.14
|Detay
|
KOCAÖZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HALİL YAKUP DEMET
|648
|%35.16
|Detay
|
KOCATEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA ÇINGIRAK
|668
|%32.27
|Detay
|
KÜÇÜKHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OSMAN ATEŞ
|479
|%36.59
|Detay
|
NURİBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULLAH ÇAKMAK
|373
|%18.24
|Detay
|
ÖZBURUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BÜNYAMİN ÖZDEMİR
|454
|%40.18
|Detay
|
PAZARAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YASİN ŞAHİN
|846
|%47.37
|Detay
|
SALAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GAZİ AVŞAR
|825
|%28.76
|Detay
|
SERBAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞAHABETTİN ÇAKIR
|319
|%32.55
|Detay
|
SEYDİLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN HÜSEYİN TOKDEMİR
|637
|%49.00
|Detay
|
SÜLÜMENLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN VAROL
|831
|%33.68
|Detay
|
SÜLÜN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞÜKRÜ BACAK
|614
|%31.37
|Detay
|
SUSUZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM IŞILAK
|1599
|%48.76
|Detay
|
TAŞOLUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BİLGİN ÖZEN
|1119
|%48.48
|Detay
|
TATARLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSA KAYER
|1088
|%55.17
|Detay
|
TINAZTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMAİL KARAGÖZ
|746
|%41.51
|Detay
|
YAYLABAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEYDİ AHMET SİVRİTEPE
|22
|%1.36
|Detay
|
YEŞİLÇİFTLİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖZKAN ALKIN
|183
|%11.72
|Detay