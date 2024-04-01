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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
MHP

  • KISALTMA

    MHP

  • GENEL BAŞKAN

    Devlet Bahçeli

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/02/1969
MHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%4.99
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 8
  • Kazandığı İlçe Sayısı 122
  • Kazandığı Belde Sayısı 97
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%10.87 17
İL GENEL MECLİSİ
%22.23
Afyonkarahisar Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BAŞMAKÇI
Açılan Sandık Oranı %100.00
NEVZAT TEZCAN 1200 %35.40 Detay
BAYAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMET ALİ DERE 329 %12.17 Detay
BOLVADİN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
DERVİŞ AYNACI 7525 %41.45 Detay
ÇAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
SELİM BAYRAM 2317 %25.98 Detay
ÇOBANLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
KEMAL AYVA 122 %2.19 Detay
DAZKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ ATAY 277 %6.99 Detay
DİNAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
EMİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN DURAN 4607 %40.69 Detay
EVCİLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HOCALAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN ONUR TURAN 33 %2.16 Detay
İHSANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAMİT ÇAKIR 791 %29.12 Detay
İSCEHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
NECATİ GÜNSEL 2196 %26.69 Detay
KIZILÖREN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ EROL 383 %40.53 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEZER KÜÇÜKKURT 14590 %10.87 Detay
SANDIKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
MELEK YAVUZ 4241 %21.89 Detay
SİNANPAŞA Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
TOLGA YILDIRIM 1203 %47.99 Detay
ŞUHUT Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHİTTİN ÖZAŞKIN 4464 %51.08 Detay
SULTANDAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
CEYLAN KESKİN 1184 %35.13 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AHMETPAŞA Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
EYUP YAKAN 767 %37.02 Detay
AKHARIM
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM ÖZCAN 788 %45.24 Detay
AKÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
CAFER CANDAN 909 %45.09 Detay
BEYYAZI Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ASIM ALTINTAŞ 1124 %50.25 Detay
ÇAYIRBAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
RAŞİT KOÇAK 1104 %40.07 Detay
ÇIKRIK Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM ÇETİNAKTI 683 %42.13 Detay
DAVULGA
Açılan Sandık Oranı %100.00
SALİH GÜNDOĞAN 179 %19.04 Detay
DEĞİRMENAYVALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET KIZILKAYA 681 %36.89 Detay
DEREÇİNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DİŞLİ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET MERT 1151 %56.67 Detay
DÖĞER
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET DEMİREL 2000 %49.47 Detay
DÜZAĞAÇ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
SELÇUK ÇETİNKAYA 649 %42.70 Detay
ERKMEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA AKALIN 445 %9.39 Detay
FETHİBEY Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA ÖZDEMİR 941 %47.50 Detay
GAZLIGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ KIRKPINAR 556 %35.06 Detay
GEBECELER
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEDET SUNA 581 %26.10 Detay
GÖMÜ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
RAMAZAN ERYILDIZ 526 %50.05 Detay
GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZAFER BARİN 543 %37.12 Detay
HAYDARLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
KADİR ÖCEL 451 %37.33 Detay
IŞIKLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
EROL ÖZAĞIL 1643 %36.16 Detay
KARAADİLLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET YIKILMAZ 29 %1.65 Detay
KARAMIKKARACAÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHTEREM ALGÜL 377 %23.19 Detay
KAYIHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖMER ŞAHİN 569 %30.91 Detay
KILIÇARSLAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
HALİL ÇELEBİ 660 %40.47 Detay
KIRKA
Açılan Sandık Oranı %100.00
BEKİR UYKAN 361 %27.14 Detay
KOCAÖZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HALİL YAKUP DEMET 648 %35.16 Detay
KOCATEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA ÇINGIRAK 668 %32.27 Detay
KÜÇÜKHÜYÜK Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
OSMAN ATEŞ 479 %36.59 Detay
NURİBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULLAH ÇAKMAK 373 %18.24 Detay
ÖZBURUN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
BÜNYAMİN ÖZDEMİR 454 %40.18 Detay
PAZARAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
YASİN ŞAHİN 846 %47.37 Detay
SALAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
GAZİ AVŞAR 825 %28.76 Detay
SERBAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞAHABETTİN ÇAKIR 319 %32.55 Detay
SEYDİLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN HÜSEYİN TOKDEMİR 637 %49.00 Detay
SÜLÜMENLİ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN VAROL 831 %33.68 Detay
SÜLÜN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞÜKRÜ BACAK 614 %31.37 Detay
SUSUZ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM IŞILAK 1599 %48.76 Detay
TAŞOLUK Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
BİLGİN ÖZEN 1119 %48.48 Detay
TATARLI Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSA KAYER 1088 %55.17 Detay
TINAZTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMAİL KARAGÖZ 746 %41.51 Detay
YAYLABAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEYDİ AHMET SİVRİTEPE 22 %1.36 Detay
YEŞİLÇİFTLİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖZKAN ALKIN 183 %11.72 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı