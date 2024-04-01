|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AMASRA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KURUCAŞİLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN FAHRİ FIRINCIOĞLU
|15978
|%36.61
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ULUS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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ABDİPAŞA
Açılan Sandık Oranı %88.89
|İSA TUNÇER
|569
|%34.40
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HASANKADI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞEREF EMİROĞLU
|693
|%50.51
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KOZCAĞIZ
Açılan Sandık Oranı %50.00
|SAVAŞ BUYURMAN
|640
|%33.06
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KUMLUCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMAİL CAN
|212
|%14.62
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