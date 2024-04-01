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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
MHP

  • KISALTMA

    MHP

  • GENEL BAŞKAN

    Devlet Bahçeli

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/02/1969
MHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%4.99
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 8
  • Kazandığı İlçe Sayısı 122
  • Kazandığı Belde Sayısı 97
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%12.13 1
İL GENEL MECLİSİ
%19.07
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İLÇE ADAY OY ORAN
DÖRTDİVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
KADİR ALTUNDAĞ 444 %22.54 Detay
GEREDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA ÇİÇEK 3175 %23.70 Detay
GÖYNÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
METİN ÖLMEZ 395 %14.31 Detay
KIBRISCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERSİN OKTAY OLKAN 74 %11.46 Detay
MENGEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÜLTEKİN ÇETİNKAYA 553 %17.05 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
İLHAN DURAK 12359 %12.13 Detay
MUDURNU
Açılan Sandık Oranı %100.00
NECDET TÜRKER 829 %27.51 Detay
SEBEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT ÖZKAN 52 %3.53 Detay
YENİÇAĞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERSİN BAŞ 544 %19.83 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
GÖKÇESU
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMAİL BATAK 284 %24.80 Detay
KARACASU
Açılan Sandık Oranı %100.00
İRFAN DÜLGER 348 %20.75 Detay
TAŞKESTİ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
SAİM ÇEVİK 763 %48.23 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı