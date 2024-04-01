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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
MHP

  • KISALTMA

    MHP

  • GENEL BAŞKAN

    Devlet Bahçeli

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/02/1969
MHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%4.98
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 8
  • Kazandığı İlçe Sayısı 122
  • Kazandığı Belde Sayısı 54
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 1
İL GENEL MECLİSİ
%11.84
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İLÇE ADAY OY ORAN
ARALIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÜMİT OK 39 %1.35 Detay
KARAKOYUNLU Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
BAYRAMALİ BALLI 459 %34.80 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TUZLUCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
SİNAN KELAT 36 %0.71 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
HALFELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALAETTİN OKAN 20 %0.51 Detay
HOŞHABER
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEFA YURTSEVEN 4 %0.27 Detay
MELEKLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MÜCAHİT TANIK 600 %27.45 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı