|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ARALIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÜMİT OK
|39
|%1.35
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KARAKOYUNLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BAYRAMALİ BALLI
|459
|%34.80
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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TUZLUCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SİNAN KELAT
|36
|%0.71
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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HALFELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALAETTİN OKAN
|20
|%0.51
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HOŞHABER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEFA YURTSEVEN
|4
|%0.27
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MELEKLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MÜCAHİT TANIK
|600
|%27.45
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