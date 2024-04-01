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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 03:15
MHP

  • KISALTMA

    MHP

  • GENEL BAŞKAN

    Devlet Bahçeli

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/02/1969
MHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%4.97
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 8
  • Kazandığı İlçe Sayısı 121
  • Kazandığı Belde Sayısı 54
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%98.19
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 1
İL GENEL MECLİSİ
%2.96
Sakarya Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ADAPAZARI
Açılan Sandık Oranı %99.37
0 %0 Detay
AKYAZI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ARİFİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ERENLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
FERİZLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GEYVE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HENDEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
TURGUT BABAOĞLU 15510 %29.27 Detay
KARAPÜRÇEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KARASU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KAYNARCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KOCAALİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
PAMUKOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SAPANCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SERDİVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SÖĞÜTLÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TARAKLI Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %92.86
İBRAHİM PİLAVCI 1753 %39.78 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı