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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 03:15
MHP

  • KISALTMA

    MHP

  • GENEL BAŞKAN

    Devlet Bahçeli

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/02/1969
MHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%4.97
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 8
  • Kazandığı İlçe Sayısı 121
  • Kazandığı Belde Sayısı 54
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%98.19
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%7.78
Siirt Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BAYKAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZEKİ GÖKTAŞ 845 %25.44 Detay
ERUH
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KURTALAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
KAMURAN SÖSUNCU 118 %0.66 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %96.01
0 %0 Detay
PERVARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ BATUR 38 %1.00 Detay
ŞİRVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERTUNÇ ENSARİOĞLU 67 %3.56 Detay
TİLLO
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ATABAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
BEĞENDİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÖKÇEBAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
HASAN BALIK 0 %0 Detay
KAYABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
HUSAMETTİN POLAT 56 %1.65 Detay
VEYSELKARANİ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı