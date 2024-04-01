|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALTINOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KENAN ŞENOL
|42
|%0.77
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ARMUTLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA TOKAT
|2211
|%40.76
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ÇİFTLİKKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YAŞAR BOZ
|602
|%2.66
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ÇINARCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|LEYLA ZENGİN
|131
|%1.19
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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TERMAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SERKAN ERGEN
|165
|%9.19
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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ESENKÖY
Açılan Sandık Oranı %83.33
|MEHMET TEMEL
|1461
|%58.89
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KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %95.00
|YILDIRIM BAKKALOĞLU
|59
|%1.29
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KAYTAZDERE
Açılan Sandık Oranı %7.69
|SELİM HAN ÇİÇEK
|4
|%1.48
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KORU
Açılan Sandık Oranı %30.00
|ARMAN VATANSEVER
|28
|%1.97
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SUBAŞI
Açılan Sandık Oranı %83.33
|İSRAFİL AKBAŞ
|242
|%6.44
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TAŞKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %80.00
|CAN ERTAN
|13
|%0.55
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TAVŞANLI
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHAMMED ALİ YILMAZ
|0
|%0
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TEŞVİKİYE
Açılan Sandık Oranı %8.33
|MUSTAFA NURTEN
|87
|%43.50
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