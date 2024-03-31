|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKÇAKALE
Açılan Sandık Oranı %73.48
|0
|%0
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BİRECİK
Açılan Sandık Oranı %41.78
|0
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BOZOVA
Açılan Sandık Oranı %98.67
|0
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CEYLANPINAR
Açılan Sandık Oranı %41.48
|0
|%0
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EYYÜBİYE
Açılan Sandık Oranı %45.58
|0
|%0
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HALFETİ
Açılan Sandık Oranı %68.64
|0
|%0
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HALİLİYE
Açılan Sandık Oranı %35.38
|0
|%0
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HARRAN
Açılan Sandık Oranı %36.92
|MAHMUT ÖZYAVUZ
|8112
|%60.64
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HİLVAN
Açılan Sandık Oranı %35.48
|0
|%0
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KARAKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %86.69
|0
|%0
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SİVEREK
Açılan Sandık Oranı %55.36
|0
|%0
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SURUÇ
Açılan Sandık Oranı %61.83
|0
|%0
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VİRANŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %49.20
|0
|%0
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