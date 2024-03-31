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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 21:50
MHP

  • KISALTMA

    MHP

  • GENEL BAŞKAN

    Devlet Bahçeli

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/02/1969
MHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%3.77
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 8
  • Kazandığı İlçe Sayısı 111
  • Kazandığı Belde Sayısı 33
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%51.65
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 1
İL GENEL MECLİSİ
%1.62
Şanlıurfa Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKÇAKALE
Açılan Sandık Oranı %73.48
0 %0 Detay
BİRECİK
Açılan Sandık Oranı %41.78
0 %0 Detay
BOZOVA
Açılan Sandık Oranı %98.67
0 %0 Detay
CEYLANPINAR
Açılan Sandık Oranı %41.48
0 %0 Detay
EYYÜBİYE
Açılan Sandık Oranı %45.58
0 %0 Detay
HALFETİ
Açılan Sandık Oranı %68.64
0 %0 Detay
HALİLİYE
Açılan Sandık Oranı %35.38
0 %0 Detay
HARRAN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %36.92
MAHMUT ÖZYAVUZ 8112 %60.64 Detay
HİLVAN
Açılan Sandık Oranı %35.48
0 %0 Detay
KARAKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %86.69
0 %0 Detay
SİVEREK
Açılan Sandık Oranı %55.36
0 %0 Detay
SURUÇ
Açılan Sandık Oranı %61.83
0 %0 Detay
VİRANŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %49.20
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı