|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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GÖYNÜCEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KADİR FATİH ERDOĞAN
|839
|%43.00
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GÜMÜŞHACIKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖMER FARUK DERTLİOĞLU
|184
|%1.91
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HAMAMÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATİH BAYRAKDAR
|228
|%20.82
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BAYRAM ÇELİK
|14618
|%23.00
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MERZİFON
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BÜNYAMİN ARSLAN
|1475
|%3.93
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SULUOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RİFAT UZUN
|11943
|%49.18
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TAŞOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SİNAN YILMAZ
|1126
|%16.12
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