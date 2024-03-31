60
Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 21:55
MHP

  • KISALTMA

    MHP

  • GENEL BAŞKAN

    Devlet Bahçeli

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/02/1969
MHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%3.81
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 8
  • Kazandığı İlçe Sayısı 109
  • Kazandığı Belde Sayısı 34
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%52.72
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.01
Diyarbakır Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %82.38
0 %0 Detay
BİSMİL
Açılan Sandık Oranı %56.66
0 %0 Detay
ÇERMİK
Açılan Sandık Oranı %68.35
0 %0 Detay
ÇINAR
Açılan Sandık Oranı %61.45
0 %0 Detay
ÇÜNGÜŞ
Açılan Sandık Oranı %64.58
0 %0 Detay
DİCLE
Açılan Sandık Oranı %20.41
0 %0 Detay
EĞİL
Açılan Sandık Oranı %33.90
0 %0 Detay
ERGANİ
Açılan Sandık Oranı %47.13
0 %0 Detay
HANİ
Açılan Sandık Oranı %46.48
0 %0 Detay
HAZRO
Açılan Sandık Oranı %97.83
0 %0 Detay
KAYAPINAR
Açılan Sandık Oranı %52.38
0 %0 Detay
KOCAKÖY
Açılan Sandık Oranı %58.54
0 %0 Detay
KULP
Açılan Sandık Oranı %56.31
0 %0 Detay
LİCE
Açılan Sandık Oranı %53.19
0 %0 Detay
SİLVAN
Açılan Sandık Oranı %42.31
0 %0 Detay
SUR
Açılan Sandık Oranı %57.58
YUSUF ERDİN 36 %0.17 Detay
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %64.52
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı