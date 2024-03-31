|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
BAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %82.38
|0
|%0
|Detay
|
BİSMİL
Açılan Sandık Oranı %56.66
|0
|%0
|Detay
|
ÇERMİK
Açılan Sandık Oranı %68.35
|0
|%0
|Detay
|
ÇINAR
Açılan Sandık Oranı %61.45
|0
|%0
|Detay
|
ÇÜNGÜŞ
Açılan Sandık Oranı %64.58
|0
|%0
|Detay
|
DİCLE
Açılan Sandık Oranı %20.41
|0
|%0
|Detay
|
EĞİL
Açılan Sandık Oranı %33.90
|0
|%0
|Detay
|
ERGANİ
Açılan Sandık Oranı %47.13
|0
|%0
|Detay
|
HANİ
Açılan Sandık Oranı %46.48
|0
|%0
|Detay
|
HAZRO
Açılan Sandık Oranı %97.83
|0
|%0
|Detay
|
KAYAPINAR
Açılan Sandık Oranı %52.38
|0
|%0
|Detay
|
KOCAKÖY
Açılan Sandık Oranı %58.54
|0
|%0
|Detay
|
KULP
Açılan Sandık Oranı %56.31
|0
|%0
|Detay
|
LİCE
Açılan Sandık Oranı %53.19
|0
|%0
|Detay
|
SİLVAN
Açılan Sandık Oranı %42.31
|0
|%0
|Detay
|
SUR
Açılan Sandık Oranı %57.58
|YUSUF ERDİN
|36
|%0.17
|Detay
|
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %64.52
|0
|%0
|Detay