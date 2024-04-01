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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 02:10
MHP

  • KISALTMA

    MHP

  • GENEL BAŞKAN

    Devlet Bahçeli

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/02/1969
MHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%4.92
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 8
  • Kazandığı İlçe Sayısı 119
  • Kazandığı Belde Sayısı 54
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%95.75
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 2
İL GENEL MECLİSİ
%16.94
Giresun Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALUCRA
Açılan Sandık Oranı %100.00
METE METİNYURT 609 %28.50 Detay
BULANCAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇAMOLUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATİH DÜZ 684 %35.24 Detay
ÇANAKÇI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DERELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
CİHAN ÖZDEMİR 1364 %40.95 Detay
DOĞANKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
RESÜL TEKİN 902 %37.92 Detay
ESPİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM YANIK 1829 %15.35 Detay
EYNESİL Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
BARIŞ GÜDÜK 2919 %61.44 Detay
GÖRELE
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN ALİ KODAL 451 %4.85 Detay
GÜCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
NECMİ MERT 63 %2.07 Detay
KEŞAP
Açılan Sandık Oranı %100.00
NİHAT YILMAZ 1245 %21.75 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
PİRAZİZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ŞEBİNKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
UĞUR ERASLAN 2278 %38.88 Detay
TİREBOLU
Açılan Sandık Oranı %84.44
0 %0 Detay
YAĞLIDERE Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %80.95
YAŞAR İBAŞ 2344 %64.86 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AYDINDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
EROL ÇELİK 260 %15.17 Detay
ÇAVUŞLU
Açılan Sandık Oranı %0
SELİM HAMZAOĞLU 0 %0 Detay
DUROĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
HALİL ÇETİN 0 %0 Detay
KOVANLIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSLAM PEKDEMİR 209 %11.56 Detay
ÖREN
Açılan Sandık Oranı %11.11
0 %0 Detay
SOĞUKPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ÜÇTEPE
Açılan Sandık Oranı %50.00
HACI GASİM AKILLI 248 %35.63 Detay
YAVUZKEMAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
KAZIM ÖNAL 244 %15.17 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı