|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALUCRA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|METE METİNYURT
|609
|%28.50
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|
BULANCAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
ÇAMOLUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATİH DÜZ
|684
|%35.24
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|
ÇANAKÇI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
DERELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CİHAN ÖZDEMİR
|1364
|%40.95
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|
DOĞANKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RESÜL TEKİN
|902
|%37.92
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ESPİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM YANIK
|1829
|%15.35
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EYNESİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BARIŞ GÜDÜK
|2919
|%61.44
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|
GÖRELE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN ALİ KODAL
|451
|%4.85
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GÜCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NECMİ MERT
|63
|%2.07
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KEŞAP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NİHAT YILMAZ
|1245
|%21.75
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|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
PİRAZİZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
ŞEBİNKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|UĞUR ERASLAN
|2278
|%38.88
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TİREBOLU
Açılan Sandık Oranı %84.44
|0
|%0
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|
YAĞLIDERE
Açılan Sandık Oranı %80.95
|YAŞAR İBAŞ
|2344
|%64.86
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AYDINDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EROL ÇELİK
|260
|%15.17
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ÇAVUŞLU
Açılan Sandık Oranı %0
|SELİM HAMZAOĞLU
|0
|%0
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DUROĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
|HALİL ÇETİN
|0
|%0
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KOVANLIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSLAM PEKDEMİR
|209
|%11.56
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ÖREN
Açılan Sandık Oranı %11.11
|0
|%0
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SOĞUKPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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ÜÇTEPE
Açılan Sandık Oranı %50.00
|HACI GASİM AKILLI
|248
|%35.63
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YAVUZKEMAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KAZIM ÖNAL
|244
|%15.17
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