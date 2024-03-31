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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 21:55
MHP

  • KISALTMA

    MHP

  • GENEL BAŞKAN

    Devlet Bahçeli

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/02/1969
MHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%3.81
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 8
  • Kazandığı İlçe Sayısı 109
  • Kazandığı Belde Sayısı 34
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%52.72
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%37.48 2
İL GENEL MECLİSİ
%15.77
Kars Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKYAKA
Açılan Sandık Oranı %100.00
HALİL KEREM AYDIN 73 %6.34 Detay
ARPAÇAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERDAL MERT 111 %8.16 Detay
DİGOR
Açılan Sandık Oranı %66.67
0 %0 Detay
KAĞIZMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
EMRULLAH KOMAN 2652 %25.36 Detay
MERKEZ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %48.72
ÖTÜKEN SENGER 8031 %37.48 Detay
SARIKAMIŞ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
SERDAR KILIÇ 2978 %41.42 Detay
SELİM
Açılan Sandık Oranı %92.31
0 %0 Detay
SUSUZ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
DAĞPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı