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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 21:55
MHP

  • KISALTMA

    MHP

  • GENEL BAŞKAN

    Devlet Bahçeli

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/02/1969
MHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%3.81
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 8
  • Kazandığı İlçe Sayısı 109
  • Kazandığı Belde Sayısı 34
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%52.72
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 1
İL GENEL MECLİSİ
%1.53
Samsun Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
19 MAYIS
Açılan Sandık Oranı %41.98
0 %0 Detay
ALAÇAM
Açılan Sandık Oranı %44.21
RAMAZAN ÖZDEMİR 2708 %30.56 Detay
ASARCIK Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %25.45
ŞERİF KILAĞUZ 1085 %51.81 Detay
ATAKUM
Açılan Sandık Oranı %35.28
0 %0 Detay
AYVACIK
Açılan Sandık Oranı %45.45
0 %0 Detay
BAFRA
Açılan Sandık Oranı %31.90
0 %0 Detay
CANİK
Açılan Sandık Oranı %50.85
0 %0 Detay
ÇARŞAMBA
Açılan Sandık Oranı %31.91
0 %0 Detay
HAVZA
Açılan Sandık Oranı %40.00
0 %0 Detay
İLKADIM
Açılan Sandık Oranı %24.18
0 %0 Detay
KAVAK
Açılan Sandık Oranı %35.96
0 %0 Detay
LADİK
Açılan Sandık Oranı %75.90
0 %0 Detay
SALIPAZARI
Açılan Sandık Oranı %26.09
OSMAN YÜKSEL 956 %29.80 Detay
TEKKEKÖY
Açılan Sandık Oranı %35.67
0 %0 Detay
TERME
Açılan Sandık Oranı %26.51
0 %0 Detay
VEZİRKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %25.90
0 %0 Detay
YAKAKENT
Açılan Sandık Oranı %64.52
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı