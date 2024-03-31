|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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19 MAYIS
Açılan Sandık Oranı %41.98
|0
|%0
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ALAÇAM
Açılan Sandık Oranı %44.21
|RAMAZAN ÖZDEMİR
|2708
|%30.56
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ASARCIK
Açılan Sandık Oranı %25.45
|ŞERİF KILAĞUZ
|1085
|%51.81
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ATAKUM
Açılan Sandık Oranı %35.28
|0
|%0
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AYVACIK
Açılan Sandık Oranı %45.45
|0
|%0
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BAFRA
Açılan Sandık Oranı %31.90
|0
|%0
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CANİK
Açılan Sandık Oranı %50.85
|0
|%0
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ÇARŞAMBA
Açılan Sandık Oranı %31.91
|0
|%0
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HAVZA
Açılan Sandık Oranı %40.00
|0
|%0
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İLKADIM
Açılan Sandık Oranı %24.18
|0
|%0
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KAVAK
Açılan Sandık Oranı %35.96
|0
|%0
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LADİK
Açılan Sandık Oranı %75.90
|0
|%0
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SALIPAZARI
Açılan Sandık Oranı %26.09
|OSMAN YÜKSEL
|956
|%29.80
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TEKKEKÖY
Açılan Sandık Oranı %35.67
|0
|%0
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TERME
Açılan Sandık Oranı %26.51
|0
|%0
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VEZİRKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %25.90
|0
|%0
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YAKAKENT
Açılan Sandık Oranı %64.52
|0
|%0
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