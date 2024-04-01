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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 02:10
MHP

  • KISALTMA

    MHP

  • GENEL BAŞKAN

    Devlet Bahçeli

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/02/1969
MHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%4.92
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 8
  • Kazandığı İlçe Sayısı 119
  • Kazandığı Belde Sayısı 54
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%95.75
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%41.53 5
İL GENEL MECLİSİ
%34.53
Gümüşhane Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
KELKİT
Açılan Sandık Oranı %30.77
BİROL TUĞLU 836 %36.07 Detay
KÖSE Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
TURGAY KESLER 1347 %64.42 Detay
KÜRTÜN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ENVER ŞEN 1009 %37.83 Detay
MERKEZ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
VEDAT SONER BAŞER 6690 %41.53 Detay
ŞİRAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUTLU ÖZEL 1126 %25.43 Detay
TORUL Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
EVREN EVRİM ÖZDEMİR 1200 %46.80 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ARZULARKABAKÖY Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %33.33
ÇETİN RIZA TANIŞ 215 %72.15 Detay
DEREDOLU
Açılan Sandık Oranı %0
ÖKKEŞ ALKAN 0 %0 Detay
GÜMÜŞGÖZE
Açılan Sandık Oranı %0
CELİL ERDOĞAN 0 %0 Detay
ÖBEKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
EMSAL DEMİR 0 %0 Detay
ÖZKÜRTÜN
Açılan Sandık Oranı %28.57
YAKUP TURGUT 143 %37.83 Detay
SÖĞÜTLÜ
Açılan Sandık Oranı %0
İSA KOÇ 0 %0 Detay
ÜNLÜPINAR Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %11.11
FİKRİ ÖZER 91 %63.64 Detay
YEŞİLBÜK
Açılan Sandık Oranı %0
SEZAİ DOĞAN 0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı