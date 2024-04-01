|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AHIRLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
AKÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMAİL ARSLAN
|1309
|%34.44
|Detay
|
AKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
ALTINEKİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
BEYŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
BOZKIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
ÇELTİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
CİHANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
ÇUMRA
Açılan Sandık Oranı %93.45
|FATİH DEMİRCİ
|14749
|%39.48
|Detay
|
DERBENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
DEREBUCAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
DOĞANHİSAR
Açılan Sandık Oranı %87.50
|SAVAŞ ÖZDEMİR
|3856
|%39.15
|Detay
|
EMİRGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NURİŞEN KOÇAK
|2190
|%42.34
|Detay
|
EREĞLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN OPRUKÇU
|27756
|%33.35
|Detay
|
GÜNEYSINIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
HADİM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
HALKAPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET BAKKAL
|1096
|%37.90
|Detay
|
HÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
ILGIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
KADINHANI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
KARAPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
KARATAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
KULU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
MERAM
Açılan Sandık Oranı %99.73
|0
|%0
|Detay
|
SARAYÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %89.61
|0
|%0
|Detay
|
SELÇUKLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
SEYDİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
TAŞKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
TUZLUKÇU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
YALIHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
YUNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay