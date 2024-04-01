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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 04:10
MHP

  • KISALTMA

    MHP

  • GENEL BAŞKAN

    Devlet Bahçeli

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/02/1969
MHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%4.98
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 8
  • Kazandığı İlçe Sayısı 122
  • Kazandığı Belde Sayısı 54
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.17
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.66
Tekirdağ Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ÇERKEZKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇORLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ERGENE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HAYRABOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KAPAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MALKARA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MARMARAEREĞLİSİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MURATLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
İMDAT ALTINTAŞ 5734 %29.75 Detay
SARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
MÜMİN BULUŞ 5472 %17.19 Detay
ŞARKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SÜLEYMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %98.66
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı