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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 02:10
MHP

  • KISALTMA

    MHP

  • GENEL BAŞKAN

    Devlet Bahçeli

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/02/1969
MHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%4.92
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 8
  • Kazandığı İlçe Sayısı 119
  • Kazandığı Belde Sayısı 54
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%95.75
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%10.93 2
İL GENEL MECLİSİ
%14.05
Elazığ Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AĞIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ USLU 476 %42.09 Detay
ALACAKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞAHİN YILDIRIM 46 %2.39 Detay
ARICAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
YAĞIZ ATAGÜN 6 %0.27 Detay
BASKİL Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
TUNCER TURUS 1604 %46.12 Detay
KARAKOÇAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KEBAN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
YÜCEL DOĞAN 891 %32.14 Detay
KOVANCILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN AYDIN 627 %5.23 Detay
MADEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
SELÇUK KARACA 352 %11.87 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %99.88
MURAT AYGEN 18789 %10.93 Detay
PALU
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET YAZAR 15 %0.29 Detay
SİVRİCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
TURGAY GÜNDOĞAN 795 %29.00 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AKÇAKİRAZ
Açılan Sandık Oranı %54.55
HALİL BİNGÖL 28 %1.05 Detay
BEYHAN
Açılan Sandık Oranı %11.11
0 %0 Detay
BÜKARDI
Açılan Sandık Oranı %16.67
BURAK KAYA 1 %0.99 Detay
ERİMLİ
Açılan Sandık Oranı %37.50
MAHMUT DEMİRAL 0 %0 Detay
MOLLAKENDİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
OSMAN SARITOP 38 %1.80 Detay
SARICAN
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ÜÇOCAK
Açılan Sandık Oranı %71.43
MEHMET OLĞUN 0 %0 Detay
YAZIKONAK
Açılan Sandık Oranı %8.70
MURATHAN KOKTAŞ 7 %1.44 Detay
YURTBAŞI
Açılan Sandık Oranı %95.00
HAKİM SEVİNÇ 269 %6.87 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı