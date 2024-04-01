|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AĞIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ USLU
|476
|%42.09
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ALACAKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞAHİN YILDIRIM
|46
|%2.39
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ARICAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YAĞIZ ATAGÜN
|6
|%0.27
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BASKİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TUNCER TURUS
|1604
|%46.12
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KARAKOÇAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KEBAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YÜCEL DOĞAN
|891
|%32.14
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KOVANCILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN AYDIN
|627
|%5.23
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MADEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SELÇUK KARACA
|352
|%11.87
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %99.88
|MURAT AYGEN
|18789
|%10.93
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PALU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET YAZAR
|15
|%0.29
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SİVRİCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TURGAY GÜNDOĞAN
|795
|%29.00
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AKÇAKİRAZ
Açılan Sandık Oranı %54.55
|HALİL BİNGÖL
|28
|%1.05
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BEYHAN
Açılan Sandık Oranı %11.11
|0
|%0
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BÜKARDI
Açılan Sandık Oranı %16.67
|BURAK KAYA
|1
|%0.99
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ERİMLİ
Açılan Sandık Oranı %37.50
|MAHMUT DEMİRAL
|0
|%0
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MOLLAKENDİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OSMAN SARITOP
|38
|%1.80
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SARICAN
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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ÜÇOCAK
Açılan Sandık Oranı %71.43
|MEHMET OLĞUN
|0
|%0
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YAZIKONAK
Açılan Sandık Oranı %8.70
|MURATHAN KOKTAŞ
|7
|%1.44
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YURTBAŞI
Açılan Sandık Oranı %95.00
|HAKİM SEVİNÇ
|269
|%6.87
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