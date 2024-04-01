|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
BAHÇE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZEYNEL METE KADIOĞLU
|5106
|%51.50
|Detay
|
DÜZİÇİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET FATİH MART
|3394
|%10.90
|Detay
|
HASANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|LATİF KAHVECİOĞLU
|235
|%11.53
|Detay
|
KADİRLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖMER TARHAN
|9549
|%18.04
|Detay
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM ÇENET
|44126
|%39.77
|Detay
|
SUMBAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NİHAT GÖÇER
|626
|%39.45
|Detay
|
TOPRAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEDAT ŞANAL
|709
|%10.43
|Detay
|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ATALAN
Açılan Sandık Oranı %0
|SÜLEYMAN YILDIRIM
|0
|%0
|Detay
|
BÖCEKLİ
Açılan Sandık Oranı %62.50
|İBRAHİM ÇERÇİ
|526
|%45.27
|Detay
|
CEVDETİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖMER VARIŞLI
|1208
|%34.49
|Detay
|
ELLEK
Açılan Sandık Oranı %5.88
|RECEP SOY
|115
|%47.72
|Detay
|
MEHMETLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|İBRAHİM ÇALIK
|0
|%0
|Detay
|
TÜRKMEN
Açılan Sandık Oranı %84.62
|VELİ FİDAN
|1367
|%52.14
|Detay
|
YARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %54.55
|0
|%0
|Detay