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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 21:55
MHP

  • KISALTMA

    MHP

  • GENEL BAŞKAN

    Devlet Bahçeli

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/02/1969
MHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%3.81
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 8
  • Kazandığı İlçe Sayısı 109
  • Kazandığı Belde Sayısı 34
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%52.72
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 1
İL GENEL MECLİSİ
%3.78
İzmir Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALİAĞA Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %84.39
SERKAN ACAR 22843 %46.98 Detay
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %63.78
0 %0 Detay
BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %68.60
0 %0 Detay
BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %52.60
0 %0 Detay
BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %55.56
0 %0 Detay
BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %64.29
0 %0 Detay
BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %24.09
0 %0 Detay
BUCA
Açılan Sandık Oranı %41.98
0 %0 Detay
ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %59.54
ESAT TANIK 5691 %34.15 Detay
ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %34.48
0 %0 Detay
DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %51.11
SEMA AKINCI 2471 %16.07 Detay
FOÇA
Açılan Sandık Oranı %83.15
TANER ACAR 6814 %40.84 Detay
GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %62.46
0 %0 Detay
GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %57.30
0 %0 Detay
KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %45.53
0 %0 Detay
KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %95.35
0 %0 Detay
KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %37.17
0 %0 Detay
KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %63.60
0 %0 Detay
KINIK
Açılan Sandık Oranı %61.63
0 %0 Detay
KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %50.00
0 %0 Detay
KONAK
Açılan Sandık Oranı %40.76
0 %0 Detay
MENDERES
Açılan Sandık Oranı %75.48
0 %0 Detay
MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %74.10
0 %0 Detay
NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %33.11
0 %0 Detay
ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %45.94
0 %0 Detay
SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %45.77
0 %0 Detay
SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %58.95
0 %0 Detay
TİRE
Açılan Sandık Oranı %58.26
ARİF DEMİRKAN 9259 %28.68 Detay
TORBALI
Açılan Sandık Oranı %30.86
0 %0 Detay
URLA
Açılan Sandık Oranı %46.32
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı