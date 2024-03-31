|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %84.39
|SERKAN ACAR
|22843
|%46.98
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|
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %63.78
|0
|%0
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BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %68.60
|0
|%0
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|
BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %52.60
|0
|%0
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|
BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %55.56
|0
|%0
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|
BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %64.29
|0
|%0
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|
BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %24.09
|0
|%0
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BUCA
Açılan Sandık Oranı %41.98
|0
|%0
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ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %59.54
|ESAT TANIK
|5691
|%34.15
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ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %34.48
|0
|%0
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DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %51.11
|SEMA AKINCI
|2471
|%16.07
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FOÇA
Açılan Sandık Oranı %83.15
|TANER ACAR
|6814
|%40.84
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GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %62.46
|0
|%0
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GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %57.30
|0
|%0
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KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %45.53
|0
|%0
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KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %95.35
|0
|%0
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KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %37.17
|0
|%0
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KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %63.60
|0
|%0
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|
KINIK
Açılan Sandık Oranı %61.63
|0
|%0
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KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %50.00
|0
|%0
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KONAK
Açılan Sandık Oranı %40.76
|0
|%0
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MENDERES
Açılan Sandık Oranı %75.48
|0
|%0
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|
MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %74.10
|0
|%0
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NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %33.11
|0
|%0
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|
ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %45.94
|0
|%0
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|
SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %45.77
|0
|%0
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SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %58.95
|0
|%0
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TİRE
Açılan Sandık Oranı %58.26
|ARİF DEMİRKAN
|9259
|%28.68
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TORBALI
Açılan Sandık Oranı %30.86
|0
|%0
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URLA
Açılan Sandık Oranı %46.32
|0
|%0
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