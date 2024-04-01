|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ATKARACALAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİRIZA KÜÇÜKKUTLU
|73
|%4.59
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BAYRAMÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HALİL MURATOĞLU
|30
|%8.67
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ÇERKEŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NURULLAH ÖZTÜRK
|1425
|%25.86
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ELDİVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALPASLAN AŞLAR
|802
|%35.24
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ILGAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYŞENUR BULAMAÇCI
|1934
|%40.33
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KIZILIRMAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EROL ŞENTÜRK
|826
|%56.50
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KORGUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN HÜSEYİN KOZAN
|789
|%58.71
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KURŞUNLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞERAFETTİN USLU
|2026
|%55.22
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %98.28
|İSMAİL HAKKI ESEN
|25361
|%59.93
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ORTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖMER BEZCİ
|1048
|%54.13
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ŞABANÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET GÜMÜŞ
|2520
|%42.86
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YAPRAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖMER GÜNGÖR
|603
|%47.74
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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ÇARDAKLI
Açılan Sandık Oranı %60.00
|ŞABAN BALKIŞ
|263
|%54.56
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DODURGA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BİLAL ERDOĞDU
|330
|%32.74
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KALFAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET ŞAHİN
|58
|%4.70
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SAÇAK
Açılan Sandık Oranı %42.86
|ERDAL KARAKAYA
|314
|%60.97
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YAYLAKENT
Açılan Sandık Oranı %16.67
|ERCAN DUDU
|117
|%24.02
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