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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 02:10
MHP

  • KISALTMA

    MHP

  • GENEL BAŞKAN

    Devlet Bahçeli

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/02/1969
MHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%4.92
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 8
  • Kazandığı İlçe Sayısı 119
  • Kazandığı Belde Sayısı 54
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%95.75
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%59.93 8
İL GENEL MECLİSİ
%42.10
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İLÇE ADAY OY ORAN
ATKARACALAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİRIZA KÜÇÜKKUTLU 73 %4.59 Detay
BAYRAMÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
HALİL MURATOĞLU 30 %8.67 Detay
ÇERKEŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
NURULLAH ÖZTÜRK 1425 %25.86 Detay
ELDİVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALPASLAN AŞLAR 802 %35.24 Detay
ILGAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYŞENUR BULAMAÇCI 1934 %40.33 Detay
KIZILIRMAK Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
EROL ŞENTÜRK 826 %56.50 Detay
KORGUN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN HÜSEYİN KOZAN 789 %58.71 Detay
KURŞUNLU Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞERAFETTİN USLU 2026 %55.22 Detay
MERKEZ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %98.28
İSMAİL HAKKI ESEN 25361 %59.93 Detay
ORTA Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖMER BEZCİ 1048 %54.13 Detay
ŞABANÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET GÜMÜŞ 2520 %42.86 Detay
YAPRAKLI Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖMER GÜNGÖR 603 %47.74 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ÇARDAKLI Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %60.00
ŞABAN BALKIŞ 263 %54.56 Detay
DODURGA
Açılan Sandık Oranı %100.00
BİLAL ERDOĞDU 330 %32.74 Detay
KALFAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET ŞAHİN 58 %4.70 Detay
SAÇAK Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %42.86
ERDAL KARAKAYA 314 %60.97 Detay
YAYLAKENT
Açılan Sandık Oranı %16.67
ERCAN DUDU 117 %24.02 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı