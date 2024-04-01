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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 02:10
MHP

  • KISALTMA

    MHP

  • GENEL BAŞKAN

    Devlet Bahçeli

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/02/1969
MHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%4.92
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 8
  • Kazandığı İlçe Sayısı 119
  • Kazandığı Belde Sayısı 54
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%95.75
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%10.13 5
İL GENEL MECLİSİ
%18.20
Isparta Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKSU
Açılan Sandık Oranı %100.00
AKSOY KARADUMAN 137 %11.37 Detay
ATABEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
AZİZ ERASLAN 1125 %33.94 Detay
EĞİRDİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET DEMİREL 2554 %25.54 Detay
GELENDOST
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAKAN DEMİRTAŞ 166 %4.97 Detay
GÖNEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
METE ELCİM 381 %16.44 Detay
KEÇİBORLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM GÜNDÜZ 365 %8.08 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %98.26
YUSUF ZİYA GÜNAYDIN 12908 %10.13 Detay
ŞARKİKARAAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEVLÜT KARATAŞ 1152 %19.29 Detay
SENİRKENT Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN BAYKAL 1341 %44.67 Detay
SÜTÇÜLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
KASIM KUTLU 597 %40.86 Detay
ULUBORLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÜLER KÜÇÜKEROĞLU 245 %8.20 Detay
YALVAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HALİL HİLMİ TÜTÜNCÜ 1861 %15.29 Detay
YENİŞARBADEMLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEVLÜT BAYSAL 19 %1.23 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BÜYÜKKABACA Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %90.91
MUSTAFA DURMUŞ 858 %37.26 Detay
ÇARIKSARAYLAR
Açılan Sandık Oranı %11.11
YAKUP TOPRAK 11 %4.91 Detay
ÇİÇEKPINAR
Açılan Sandık Oranı %16.67
MEMİŞ KAYNAK 41 %17.15 Detay
GÜNEYKENT Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMAİL HAKAN TÜREN 544 %39.82 Detay
HÜYÜKLÜ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
KADİR MİNNET 388 %37.20 Detay
KULEÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEZAYİ ÇAKIR 623 %31.37 Detay
SARIİDRİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
RAMAZAN PALA 540 %37.60 Detay
SAV Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA AVŞAR 1201 %48.19 Detay
SENİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
CANER TOPÇU 20 %0.99 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı