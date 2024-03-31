|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AKÇADAĞ
Açılan Sandık Oranı %54.62
|0
|%0
|Detay
|
ARAPGİR
Açılan Sandık Oranı %86.96
|0
|%0
|Detay
|
ARGUVAN
Açılan Sandık Oranı %98.04
|0
|%0
|Detay
|
BATTALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %58.47
|0
|%0
|Detay
|
DARENDE
Açılan Sandık Oranı %72.28
|0
|%0
|Detay
|
DOĞANŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %58.49
|0
|%0
|Detay
|
DOĞANYOL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
HEKİMHAN
Açılan Sandık Oranı %71.74
|MEMET TABAROĞULLARI
|2530
|%29.96
|Detay
|
KALE
Açılan Sandık Oranı %78.12
|0
|%0
|Detay
|
KULUNCAK
Açılan Sandık Oranı %96.88
|ERHAN CENGİZ
|2083
|%39.05
|Detay
|
PÜTÜRGE
Açılan Sandık Oranı %44.09
|0
|%0
|Detay
|
YAZIHAN
Açılan Sandık Oranı %72.00
|0
|%0
|Detay
|
YEŞİLYURT
Açılan Sandık Oranı %51.48
|0
|%0
|Detay