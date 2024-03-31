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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 21:50
MHP

  • KISALTMA

    MHP

  • GENEL BAŞKAN

    Devlet Bahçeli

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/02/1969
MHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%3.77
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 8
  • Kazandığı İlçe Sayısı 111
  • Kazandığı Belde Sayısı 33
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%51.65
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 1
İL GENEL MECLİSİ
%1.26
Malatya Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKÇADAĞ
Açılan Sandık Oranı %54.62
0 %0 Detay
ARAPGİR
Açılan Sandık Oranı %86.96
0 %0 Detay
ARGUVAN
Açılan Sandık Oranı %98.04
0 %0 Detay
BATTALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %58.47
0 %0 Detay
DARENDE
Açılan Sandık Oranı %72.28
0 %0 Detay
DOĞANŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %58.49
0 %0 Detay
DOĞANYOL
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HEKİMHAN
Açılan Sandık Oranı %71.74
MEMET TABAROĞULLARI 2530 %29.96 Detay
KALE
Açılan Sandık Oranı %78.12
0 %0 Detay
KULUNCAK Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %96.88
ERHAN CENGİZ 2083 %39.05 Detay
PÜTÜRGE
Açılan Sandık Oranı %44.09
0 %0 Detay
YAZIHAN
Açılan Sandık Oranı %72.00
0 %0 Detay
YEŞİLYURT
Açılan Sandık Oranı %51.48
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı