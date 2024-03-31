|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
BABAESKİ
Açılan Sandık Oranı %52.11
|0
|%0
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DEMİRKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHLİS YAVUZ
|0
|%0
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KOFÇAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|LEVENT ŞENOL
|222
|%39.02
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LÜLEBURGAZ
Açılan Sandık Oranı %35.67
|İBRAHİM YILMAZER
|654
|%2.45
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %77.50
|DERYA BULUT
|16257
|%40.32
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PEHLİVANKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|PINAR AKYÜZ ŞAHİN
|0
|%0
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PINARHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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VİZE
Açılan Sandık Oranı %40.54
|SENCER KARAMAN
|26
|%0.67
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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AHMETBEY
Açılan Sandık Oranı %20.00
|GÜLDÜREN BAŞOĞLU
|9
|%1.57
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ALPULLU
Açılan Sandık Oranı %42.86
|0
|%0
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BÜYÜKKARIŞTIRAN
Açılan Sandık Oranı %62.50
|ERKAN TEZCAN
|22
|%0.82
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BÜYÜKMANDIRA
Açılan Sandık Oranı %40.00
|BİCAN GÜN
|1
|%0.10
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ÇAKILLI
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET BAYRAM
|0
|%0
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EVRENSEKİZ
Açılan Sandık Oranı %0
|MURAT BAŞKURT
|0
|%0
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İĞNEADA
Açılan Sandık Oranı %0
|ERDEM TEZEREN
|0
|%0
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İNECE
Açılan Sandık Oranı %0
|AYŞE CELEP
|0
|%0
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KARAHALİL
Açılan Sandık Oranı %0
|KUDRET MENEŞE
|0
|%0
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KAVAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
|GÖKHAN IŞIK
|0
|%0
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KAYNARCA
Açılan Sandık Oranı %0
|FAHRETTİN SAYIN
|0
|%0
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KIYIKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|MERT ALİ KAYA
|0
|%0
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ÜSKÜP
Açılan Sandık Oranı %0
|MELTEM TUYUK
|0
|%0
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