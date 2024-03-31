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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 22:00
MHP

  • KISALTMA

    MHP

  • GENEL BAŞKAN

    Devlet Bahçeli

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/02/1969
MHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%3.90
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 8
  • Kazandığı İlçe Sayısı 108
  • Kazandığı Belde Sayısı 35
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%54.21
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%40.32 2
İL GENEL MECLİSİ
%9.81
Kırklareli Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BABAESKİ
Açılan Sandık Oranı %52.11
0 %0 Detay
DEMİRKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
MUHLİS YAVUZ 0 %0 Detay
KOFÇAZ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
LEVENT ŞENOL 222 %39.02 Detay
LÜLEBURGAZ
Açılan Sandık Oranı %35.67
İBRAHİM YILMAZER 654 %2.45 Detay
MERKEZ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %77.50
DERYA BULUT 16257 %40.32 Detay
PEHLİVANKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
PINAR AKYÜZ ŞAHİN 0 %0 Detay
PINARHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
VİZE
Açılan Sandık Oranı %40.54
SENCER KARAMAN 26 %0.67 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AHMETBEY
Açılan Sandık Oranı %20.00
GÜLDÜREN BAŞOĞLU 9 %1.57 Detay
ALPULLU
Açılan Sandık Oranı %42.86
0 %0 Detay
BÜYÜKKARIŞTIRAN
Açılan Sandık Oranı %62.50
ERKAN TEZCAN 22 %0.82 Detay
BÜYÜKMANDIRA
Açılan Sandık Oranı %40.00
BİCAN GÜN 1 %0.10 Detay
ÇAKILLI
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET BAYRAM 0 %0 Detay
EVRENSEKİZ
Açılan Sandık Oranı %0
MURAT BAŞKURT 0 %0 Detay
İĞNEADA
Açılan Sandık Oranı %0
ERDEM TEZEREN 0 %0 Detay
İNECE
Açılan Sandık Oranı %0
AYŞE CELEP 0 %0 Detay
KARAHALİL
Açılan Sandık Oranı %0
KUDRET MENEŞE 0 %0 Detay
KAVAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
GÖKHAN IŞIK 0 %0 Detay
KAYNARCA
Açılan Sandık Oranı %0
FAHRETTİN SAYIN 0 %0 Detay
KIYIKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
MERT ALİ KAYA 0 %0 Detay
ÜSKÜP
Açılan Sandık Oranı %0
MELTEM TUYUK 0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı