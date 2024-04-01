|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKSEKİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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AKSU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ALANYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ADEM MURAT YÜCEL
|46821
|%26.66
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DEMRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM OĞUZ
|4193
|%22.59
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DÖŞEMEALTI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ELMALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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FİNİKE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CENK ŞİMŞEK
|7416
|%24.06
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GAZİPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA AKSOY
|13005
|%36.98
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GÜNDOĞMUŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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İBRADI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KEMER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KEPEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KONYAALTI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KORKUTELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SADIK ÖNAL
|17346
|%44.79
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KUMLUCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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MANAVGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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MURATPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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SERİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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