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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 02:10
MHP

  • KISALTMA

    MHP

  • GENEL BAŞKAN

    Devlet Bahçeli

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/02/1969
MHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%4.92
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 8
  • Kazandığı İlçe Sayısı 119
  • Kazandığı Belde Sayısı 54
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%95.75
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%7.14 8
İL GENEL MECLİSİ
%25.06
Kastamonu Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ABANA
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN ÖZLÜ 726 %30.74 Detay
AĞLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞAHİN ÇOLAK 715 %40.79 Detay
ARAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA YAZAN 73 %1.94 Detay
AZDAVAY Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
CEVAT TAŞKAN 1094 %55.56 Detay
BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULLAH BOZKURT EKEŞ 1076 %31.59 Detay
ÇATALZEYTİN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET DEMİR 751 %40.44 Detay
CİDE Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
NEJDET DEMİR 3201 %46.89 Detay
DADAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
NECMETTİN PİRCİ 244 %12.77 Detay
DEVREKANİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
KENAN ÖZ 1472 %44.35 Detay
DOĞANYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞERAFETTİN ORTAÇ 42 %5.68 Detay
HANÖNÜ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
METİN YAMALI 533 %37.56 Detay
İHSANGAZİ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAYATİ SAĞLIK 725 %40.55 Detay
İNEBOLU Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ENGİN UZUNER 2602 %43.58 Detay
KÜRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA CANBAZ 493 %31.58 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %94.81
YÜKSEL AYDIN 4382 %7.14 Detay
PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
LÜTFÜ İPEK 438 %29.53 Detay
ŞENPAZAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
SUAT SAYGIN 195 %16.82 Detay
SEYDİLER Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ERDOĞAN 1376 %63.76 Detay
TAŞKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
YILDIRAN YÜKSEL 3606 %37.28 Detay
TOSYA Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
VOLKAN KAVAKLIGİL 7839 %43.44 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı