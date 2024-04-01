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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 02:55
MHP

  • KISALTMA

    MHP

  • GENEL BAŞKAN

    Devlet Bahçeli

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/02/1969
MHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%4.95
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 8
  • Kazandığı İlçe Sayısı 121
  • Kazandığı Belde Sayısı 54
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%97.56
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.51
Kahramanmaraş Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AFŞİN
Açılan Sandık Oranı %98.48
0 %0 Detay
ANDIRIN
Açılan Sandık Oranı %99.07
0 %0 Detay
ÇAĞLAYANCERİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN ONARAN 4487 %33.20 Detay
DULKADİROĞLU
Açılan Sandık Oranı %99.58
0 %0 Detay
EKİNÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HARUN ŞAHİN 2528 %37.77 Detay
ELBİSTAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÖKSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
NURHAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMET GÖKSU 1655 %24.35 Detay
ONİKİŞUBAT
Açılan Sandık Oranı %99.23
0 %0 Detay
PAZARCIK
Açılan Sandık Oranı %96.17
0 %0 Detay
TÜRKOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı