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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 03:15
MHP

  • KISALTMA

    MHP

  • GENEL BAŞKAN

    Devlet Bahçeli

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/02/1969
MHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%4.97
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 8
  • Kazandığı İlçe Sayısı 121
  • Kazandığı Belde Sayısı 54
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%98.19
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 2
İL GENEL MECLİSİ
%14.26
Rize Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ARDEŞEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
CEMİL BAYRAK 631 %3.97 Detay
ÇAMLIHEMŞİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
VEDAT ALİ KESİCİ 127 %9.61 Detay
ÇAYELİ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMAİL HAKKI ÇİFTÇİ 5653 %46.95 Detay
DEREPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERKAN KÖSE 773 %27.13 Detay
FINDIKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET TOPAL 130 %1.76 Detay
GÜNEYSU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HEMŞİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞEYMA ALPARSLAN YAZICI 18 %1.78 Detay
İKİZDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAKAN KARAGÖZ 528 %36.90 Detay
İYİDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
OSMAN METE 788 %22.22 Detay
KALKANDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM ÇAKIR 96 %2.73 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
PAZAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
BORA HABERAL 1036 %10.71 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BÜYÜKKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM KOÇAL 575 %36.25 Detay
KENDİRLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MADENLİ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %64.29
MUSTAFA ÇALIŞKAN 845 %59.55 Detay
MURADİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SALARHA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TUNCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÜMİT SALİH GÜL 23 %1.55 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı