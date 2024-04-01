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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 03:40
BTP

  • KISALTMA

    BTP

  • GENEL BAŞKAN

    Hüseyin Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/09/2001
BTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.24
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%98.72
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.64 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.84
Tunceli Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ÇEMİŞGEZEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ HAYDAR KUŞBAY 2 %0.09 Detay
HOZAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATIMA BEKTAŞ 12 %0.59 Detay
MAZGİRT
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET BERAT ÖZER 4 %0.52 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
METİN GEYİK 108 %0.64 Detay
NAZIMİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATMA TÜTER ÖZTÜRK 16 %1.69 Detay
OVACIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ALP PAK 7 %0.34 Detay
PERTEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHTAP GEYİK 7 %0.17 Detay
PÜLÜMÜR
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUSUF AYDIN 14 %1.62 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AKPAZAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı