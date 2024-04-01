|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ÇEMİŞGEZEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ HAYDAR KUŞBAY
|2
|%0.09
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HOZAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATIMA BEKTAŞ
|12
|%0.59
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MAZGİRT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET BERAT ÖZER
|4
|%0.52
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|METİN GEYİK
|108
|%0.64
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NAZIMİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATMA TÜTER ÖZTÜRK
|16
|%1.69
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OVACIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ALP PAK
|7
|%0.34
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PERTEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHTAP GEYİK
|7
|%0.17
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PÜLÜMÜR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YUSUF AYDIN
|14
|%1.62
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