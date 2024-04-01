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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 01:30
BTP

  • KISALTMA

    BTP

  • GENEL BAŞKAN

    Hüseyin Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/09/2001
BTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.22
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%93.13
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.22 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.28
İzmir Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %99.58
GÜRCAN ALKAN 104 %0.18 Detay
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %99.46
SEVİNÇ BAYSAL 118 %0.26 Detay
BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %95.04
HALİL TANI 66 %0.26 Detay
BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %98.55
AYŞE KELEPİR 288 %0.17 Detay
BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %86.42
CANER YATAR 69 %0.12 Detay
BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %85.71
İSMAİL ÇEVİK 13 %0.19 Detay
BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %95.00
ADEM ÖZTÜRK 737 %0.29 Detay
BUCA
Açılan Sandık Oranı %91.64
MELEK ÇELİK 444 %0.17 Detay
ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %98.47
SÜLEYMAN ŞENER 94 %0.33 Detay
ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %88.64
GÜNEŞ BAŞIBÜYÜK 147 %0.13 Detay
DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %97.78
AHMET YUSUF MUHCU 597 %2.02 Detay
FOÇA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA ERDOĞAN 39 %0.19 Detay
GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %98.71
BÜLENT TAŞ 147 %0.19 Detay
GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖZLEM KALEM 40 %0.18 Detay
KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %97.90
FURKAN MERCAN 344 %0.13 Detay
KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
YAVUZ ERDOĞAN 5 %0.06 Detay
KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %96.25
MAKBULE ÜNVERİCİ 302 %0.14 Detay
KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %98.59
BARIŞ ŞAHİN 188 %0.27 Detay
KINIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
SERDAR GÜNAY 63 %0.33 Detay
KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %94.44
ADEM YILDIRIM 63 %0.24 Detay
KONAK
Açılan Sandık Oranı %82.01
ERKAN ANGIN 418 %0.29 Detay
MENDERES
Açılan Sandık Oranı %98.47
CAN BÜYÜKAŞIK 94 %0.14 Detay
MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %95.54
YILMAZ GÖKCE 196 %0.18 Detay
NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %95.27
NAİL DİNLER 278 %0.77 Detay
ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %94.68
KAZIM ÇETİN 119 %0.16 Detay
SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %94.37
OSMAN AZBAY 54 %0.16 Detay
SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %88.42
ERDEM ÇONKARA 127 %0.61 Detay
TİRE
Açılan Sandık Oranı %90.08
BAYRAM UZUNAY 72 %0.15 Detay
TORBALI
Açılan Sandık Oranı %94.03
GÖKHAN KÜÇÜKER 113 %0.10 Detay
URLA
Açılan Sandık Oranı %88.95
AHMET ALİ BAŞÇIL 130 %0.32 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı