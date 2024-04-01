|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %99.58
|GÜRCAN ALKAN
|104
|%0.18
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|
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %99.46
|SEVİNÇ BAYSAL
|118
|%0.26
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|
BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %95.04
|HALİL TANI
|66
|%0.26
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|
BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %98.55
|AYŞE KELEPİR
|288
|%0.17
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|
BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %86.42
|CANER YATAR
|69
|%0.12
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|
BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %85.71
|İSMAİL ÇEVİK
|13
|%0.19
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|
BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %95.00
|ADEM ÖZTÜRK
|737
|%0.29
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BUCA
Açılan Sandık Oranı %91.64
|MELEK ÇELİK
|444
|%0.17
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|
ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %98.47
|SÜLEYMAN ŞENER
|94
|%0.33
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|
ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %88.64
|GÜNEŞ BAŞIBÜYÜK
|147
|%0.13
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|
DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %97.78
|AHMET YUSUF MUHCU
|597
|%2.02
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|
FOÇA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA ERDOĞAN
|39
|%0.19
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|
GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %98.71
|BÜLENT TAŞ
|147
|%0.19
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|
GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖZLEM KALEM
|40
|%0.18
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|
KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %97.90
|FURKAN MERCAN
|344
|%0.13
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|
KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YAVUZ ERDOĞAN
|5
|%0.06
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KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %96.25
|MAKBULE ÜNVERİCİ
|302
|%0.14
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KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %98.59
|BARIŞ ŞAHİN
|188
|%0.27
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KINIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SERDAR GÜNAY
|63
|%0.33
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KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %94.44
|ADEM YILDIRIM
|63
|%0.24
|Detay
|
KONAK
Açılan Sandık Oranı %82.01
|ERKAN ANGIN
|418
|%0.29
|Detay
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MENDERES
Açılan Sandık Oranı %98.47
|CAN BÜYÜKAŞIK
|94
|%0.14
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|
MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %95.54
|YILMAZ GÖKCE
|196
|%0.18
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NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %95.27
|NAİL DİNLER
|278
|%0.77
|Detay
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ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %94.68
|KAZIM ÇETİN
|119
|%0.16
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SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %94.37
|OSMAN AZBAY
|54
|%0.16
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SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %88.42
|ERDEM ÇONKARA
|127
|%0.61
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TİRE
Açılan Sandık Oranı %90.08
|BAYRAM UZUNAY
|72
|%0.15
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TORBALI
Açılan Sandık Oranı %94.03
|GÖKHAN KÜÇÜKER
|113
|%0.10
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URLA
Açılan Sandık Oranı %88.95
|AHMET ALİ BAŞÇIL
|130
|%0.32
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