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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
BTP

  • KISALTMA

    BTP

  • GENEL BAŞKAN

    Hüseyin Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/09/2001
BTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.25
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.26 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.34
Burdur Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AĞLASUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERDOĞAN ÇANDIR 1 %0.04 Detay
ALTINYAYLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
EMEL TEKİN 8 %0.37 Detay
BUCAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
İLYAS EREN TEKİN 27 %0.10 Detay
ÇAVDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM ETHEM KAYA 9 %0.25 Detay
ÇELTİKÇİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞERİFE ESMA KAPLAN 2 %0.12 Detay
GÖLHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA IRMAK 37 %0.39 Detay
KARAMANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
MÜCAHİT YENTÜRK 2 %0.05 Detay
KEMER
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET SEZGİN BOZCA 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
EMRECAN ERÇİN 128 %0.26 Detay
TEFENNİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
CAFER TAYFUN ÇELİK 6 %0.13 Detay
YEŞİLOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET AKSAKAL 4 %0.12 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
KIZILKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KOCAALİLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SÖĞÜT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YUSUFÇA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı