|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AĞLASUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERDOĞAN ÇANDIR
|1
|%0.04
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ALTINYAYLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EMEL TEKİN
|8
|%0.37
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BUCAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İLYAS EREN TEKİN
|27
|%0.10
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ÇAVDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM ETHEM KAYA
|9
|%0.25
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ÇELTİKÇİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞERİFE ESMA KAPLAN
|2
|%0.12
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GÖLHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA IRMAK
|37
|%0.39
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KARAMANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MÜCAHİT YENTÜRK
|2
|%0.05
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KEMER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET SEZGİN BOZCA
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EMRECAN ERÇİN
|128
|%0.26
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TEFENNİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CAFER TAYFUN ÇELİK
|6
|%0.13
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YEŞİLOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET AKSAKAL
|4
|%0.12
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