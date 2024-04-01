|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AYANCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NEVZAT ALTUN
|18
|%0.25
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BOYABAT
Açılan Sandık Oranı %75.81
|AHMET AVCI
|27
|%0.24
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DİKMEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZEYD ÇÖLMEKCİ
|1
|%0.12
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DURAĞAN
Açılan Sandık Oranı %94.44
|HÜSEYİN GÜL
|18
|%0.43
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ERFELEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NAFİYE BEKTAŞ
|57
|%2.38
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GERZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NECLA KESKİN KUL
|22
|%0.18
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞENOL ŞENSOY
|106
|%0.35
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SARAYDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞENGÜL IŞIK
|0
|%0
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TÜRKELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TEKİN KÜPELİ
|7
|%0.18
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