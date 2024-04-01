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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 03:40
BTP

  • KISALTMA

    BTP

  • GENEL BAŞKAN

    Hüseyin Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/09/2001
BTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.24
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%98.72
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.35 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.49
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İLÇE ADAY OY ORAN
AYANCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
NEVZAT ALTUN 18 %0.25 Detay
BOYABAT
Açılan Sandık Oranı %75.81
AHMET AVCI 27 %0.24 Detay
DİKMEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZEYD ÇÖLMEKCİ 1 %0.12 Detay
DURAĞAN
Açılan Sandık Oranı %94.44
HÜSEYİN GÜL 18 %0.43 Detay
ERFELEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
NAFİYE BEKTAŞ 57 %2.38 Detay
GERZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
NECLA KESKİN KUL 22 %0.18 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞENOL ŞENSOY 106 %0.35 Detay
SARAYDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞENGÜL IŞIK 0 %0 Detay
TÜRKELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
TEKİN KÜPELİ 7 %0.18 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı