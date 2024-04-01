|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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19 MAYIS
Açılan Sandık Oranı %98.77
|SALİH KENDİRLİ
|222
|%1.36
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ALAÇAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CAFER DURSUN
|60
|%0.36
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ASARCIK
Açılan Sandık Oranı %98.18
|MUSTAFA KURT
|20
|%0.19
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ATAKUM
Açılan Sandık Oranı %97.36
|HÜSNÜYE KÖMÜRLÜ
|162
|%0.13
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AYVACIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET AKİF YALÇIN
|23
|%0.17
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BAFRA
Açılan Sandık Oranı %97.47
|NURAN BALAKÇI
|292
|%0.35
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CANİK
Açılan Sandık Oranı %98.72
|MURAT DOLU
|101
|%0.20
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ÇARŞAMBA
Açılan Sandık Oranı %97.61
|BEKİR USLUCAN
|2041
|%2.54
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HAVZA
Açılan Sandık Oranı %97.24
|HAYRİ AYAN
|70
|%0.30
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İLKADIM
Açılan Sandık Oranı %96.31
|ŞUAYİP USLUCAN
|287
|%0.18
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KAVAK
Açılan Sandık Oranı %99.12
|SEYDİ AHMET ERAT
|56
|%0.34
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LADİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SÜLEYMAN KÖKSALAN
|19
|%0.17
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SALIPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYDIN BİRCAN
|128
|%0.87
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TEKKEKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CEMAL PALA
|95
|%0.26
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TERME
Açılan Sandık Oranı %97.67
|AHMET FENER
|44
|%0.10
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VEZİRKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEZAİ ŞAHİN
|134
|%0.26
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YAKAKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BÜLENT KÜÇÜKÇAKIR
|17
|%0.29
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