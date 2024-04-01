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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 02:40
BTP

  • KISALTMA

    BTP

  • GENEL BAŞKAN

    Hüseyin Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/09/2001
BTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.24
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%97.06
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.27 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.58
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İLÇE ADAY OY ORAN
19 MAYIS
Açılan Sandık Oranı %98.77
SALİH KENDİRLİ 222 %1.36 Detay
ALAÇAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
CAFER DURSUN 60 %0.36 Detay
ASARCIK
Açılan Sandık Oranı %98.18
MUSTAFA KURT 20 %0.19 Detay
ATAKUM
Açılan Sandık Oranı %97.36
HÜSNÜYE KÖMÜRLÜ 162 %0.13 Detay
AYVACIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET AKİF YALÇIN 23 %0.17 Detay
BAFRA
Açılan Sandık Oranı %97.47
NURAN BALAKÇI 292 %0.35 Detay
CANİK
Açılan Sandık Oranı %98.72
MURAT DOLU 101 %0.20 Detay
ÇARŞAMBA
Açılan Sandık Oranı %97.61
BEKİR USLUCAN 2041 %2.54 Detay
HAVZA
Açılan Sandık Oranı %97.24
HAYRİ AYAN 70 %0.30 Detay
İLKADIM
Açılan Sandık Oranı %96.31
ŞUAYİP USLUCAN 287 %0.18 Detay
KAVAK
Açılan Sandık Oranı %99.12
SEYDİ AHMET ERAT 56 %0.34 Detay
LADİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
SÜLEYMAN KÖKSALAN 19 %0.17 Detay
SALIPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYDIN BİRCAN 128 %0.87 Detay
TEKKEKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
CEMAL PALA 95 %0.26 Detay
TERME
Açılan Sandık Oranı %97.67
AHMET FENER 44 %0.10 Detay
VEZİRKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEZAİ ŞAHİN 134 %0.26 Detay
YAKAKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
BÜLENT KÜÇÜKÇAKIR 17 %0.29 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı