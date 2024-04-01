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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 02:40
BTP

  • KISALTMA

    BTP

  • GENEL BAŞKAN

    Hüseyin Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/09/2001
BTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.24
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%97.06
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.31 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.56
Rize Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ARDEŞEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ KEMAL KAMBUROĞLU 86 %0.54 Detay
ÇAMLIHEMŞİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MELEK TEZKERECİOĞLU 10 %0.76 Detay
ÇAYELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÜMİT NEBİOĞLU 14 %0.12 Detay
DEREPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEDAT GERZ 9 %0.32 Detay
FINDIKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
EMİNE ERGENÇ 23 %0.31 Detay
GÜNEYSU
Açılan Sandık Oranı %100.00
CUMALİ AKGENÇ 29 %0.60 Detay
HEMŞİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞEVKET COŞKUN 4 %0.40 Detay
İKİZDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYŞE AKGENÇ 4 %0.28 Detay
İYİDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
LEVENT TEZKERECİOĞLU 21 %0.59 Detay
KALKANDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAVA PEÇE 47 %1.34 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN PEÇE 171 %0.31 Detay
PAZAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
KEMAL PEHLİVANLAR 22 %0.23 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BÜYÜKKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KENDİRLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MADENLİ
Açılan Sandık Oranı %64.29
0 %0 Detay
MURADİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SALARHA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TUNCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATIMA ERGAN 9 %0.61 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı