60
Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
BTP

  • KISALTMA

    BTP

  • GENEL BAŞKAN

    Hüseyin Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/09/2001
BTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.25
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.19 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.34
Bingöl Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ADAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYŞE BAYKARA 5 %0.24 Detay
GENÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYŞE ŞADİNOĞLU 32 %0.36 Detay
KARLIOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ ŞEN 2 %0.06 Detay
KİĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
FİRDEVS BÜKEY 29 %1.87 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET FATİH AY 86 %0.19 Detay
SOLHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
LEYLA AY 12 %0.15 Detay
YAYLADERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
HATİCE BARUTÇU 2 %0.37 Detay
YEDİSU
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATIMA ERGAN 5 %0.57 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ARAKONAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ILICALAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SANCAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı