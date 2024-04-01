|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALUCRA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KADRİYE AYCI
|6
|%0.28
|Detay
|
BULANCAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NECDET AYHAN
|68
|%0.24
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|
ÇAMOLUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZEKAİ ÇITLAK
|5
|%0.26
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|
ÇANAKÇI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NECMİ PARLAYAN
|16
|%1.49
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|
DERELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ARİF KARAKUŞ
|3
|%0.09
|Detay
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DOĞANKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NUMAN AKKOL
|8
|%0.34
|Detay
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ESPİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZİYA ÖNAL
|43
|%0.36
|Detay
|
EYNESİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET KURUCU
|26
|%0.55
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GÖRELE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YAŞAR YETİM
|21
|%0.23
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|
GÜCE
Açılan Sandık Oranı %91.67
|FATMA ÖZDEMİR
|1
|%0.04
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|
KEŞAP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞABAN ERKAN
|7
|%0.12
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RÜSTEM DERYA ERZİNCAN
|139
|%0.21
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|
PİRAZİZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|METİN YAKAN
|6
|%0.11
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ŞEBİNKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATMA TÜRKER
|11
|%0.19
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TİREBOLU
Açılan Sandık Oranı %84.44
|MEHMET KÜÇÜKHASAN
|6
|%0.07
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|
YAĞLIDERE
Açılan Sandık Oranı %71.43
|TEMEL DURAK
|9
|%0.29
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AYDINDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OSMAN ARSLAN
|4
|%0.23
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ÇAVUŞLU
Açılan Sandık Oranı %0
|VOLKAN CEBECİOĞLU
|0
|%0
|Detay
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DUROĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET AKIN
|0
|%0
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|
KOVANLIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA ŞAHİN
|9
|%0.50
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ÖREN
Açılan Sandık Oranı %11.11
|ZAFER AKTAŞ
|0
|%0
|Detay
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SOĞUKPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET ŞAHİN
|0
|%0
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ÜÇTEPE
Açılan Sandık Oranı %50.00
|METİN YURT
|0
|%0
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YAVUZKEMAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HURİYE KURUCU
|10
|%0.62
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