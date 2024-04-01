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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 01:30
BTP

  • KISALTMA

    BTP

  • GENEL BAŞKAN

    Hüseyin Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/09/2001
BTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.22
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%93.13
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.21 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.42
Giresun Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALUCRA
Açılan Sandık Oranı %100.00
KADRİYE AYCI 6 %0.28 Detay
BULANCAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
NECDET AYHAN 68 %0.24 Detay
ÇAMOLUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZEKAİ ÇITLAK 5 %0.26 Detay
ÇANAKÇI
Açılan Sandık Oranı %100.00
NECMİ PARLAYAN 16 %1.49 Detay
DERELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ARİF KARAKUŞ 3 %0.09 Detay
DOĞANKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
NUMAN AKKOL 8 %0.34 Detay
ESPİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZİYA ÖNAL 43 %0.36 Detay
EYNESİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET KURUCU 26 %0.55 Detay
GÖRELE
Açılan Sandık Oranı %100.00
YAŞAR YETİM 21 %0.23 Detay
GÜCE
Açılan Sandık Oranı %91.67
FATMA ÖZDEMİR 1 %0.04 Detay
KEŞAP
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞABAN ERKAN 7 %0.12 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
RÜSTEM DERYA ERZİNCAN 139 %0.21 Detay
PİRAZİZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
METİN YAKAN 6 %0.11 Detay
ŞEBİNKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATMA TÜRKER 11 %0.19 Detay
TİREBOLU
Açılan Sandık Oranı %84.44
MEHMET KÜÇÜKHASAN 6 %0.07 Detay
YAĞLIDERE
Açılan Sandık Oranı %71.43
TEMEL DURAK 9 %0.29 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AYDINDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
OSMAN ARSLAN 4 %0.23 Detay
ÇAVUŞLU
Açılan Sandık Oranı %0
VOLKAN CEBECİOĞLU 0 %0 Detay
DUROĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET AKIN 0 %0 Detay
KOVANLIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA ŞAHİN 9 %0.50 Detay
ÖREN
Açılan Sandık Oranı %11.11
ZAFER AKTAŞ 0 %0 Detay
SOĞUKPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET ŞAHİN 0 %0 Detay
ÜÇTEPE
Açılan Sandık Oranı %50.00
METİN YURT 0 %0 Detay
YAVUZKEMAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
HURİYE KURUCU 10 %0.62 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı