|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAHÇESARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET KARAKOÇ
|50
|%0.93
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BAŞKALE
Açılan Sandık Oranı %88.39
|HASAN ERGİN
|124
|%0.84
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ÇALDIRAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA AĞYAR
|118
|%0.55
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ÇATAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|REŞİT ÇOŞKUN
|47
|%0.52
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EDREMİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MAŞUK SİYAHTAŞ
|220
|%0.42
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ERCİŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NURCAN YEŞİLALAN
|186
|%0.27
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GEVAŞ
Açılan Sandık Oranı %91.43
|METİN KEMAN
|42
|%0.36
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GÜRPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATİH DURMUŞ
|69
|%0.45
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İPEKYOLU
Açılan Sandık Oranı %99.86
|MUSTAFA BERGE
|488
|%0.36
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MURADİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMET TOPCU
|116
|%0.66
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ÖZALP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA ÇELİK
|139
|%0.64
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SARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NURULLAH TARHAN
|42
|%0.56
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TUŞBA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MAZLUM DURMUŞ
|208
|%0.39
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