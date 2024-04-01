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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 01:25
BTP

  • KISALTMA

    BTP

  • GENEL BAŞKAN

    Hüseyin Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/09/2001
BTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.22
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%92.65
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.12 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.28
Çankırı Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ATKARACALAR
Açılan Sandık Oranı %77.78
RECEP PARLAK 7 %0.62 Detay
BAYRAMÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
YAŞAR CEBESOY 6 %1.73 Detay
ÇERKEŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUSUF ÇİNAR 6 %0.11 Detay
ELDİVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖMER AKBURAK 0 %0 Detay
ILGAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÜMİT ŞENAY 5 %0.10 Detay
KIZILIRMAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ HAYDAR CEYLAN 2 %0.14 Detay
KORGUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ARİF AĞIRKAYA 0 %0 Detay
KURŞUNLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERSİN AYDINLI 7 %0.19 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %97.13
MUSTAFA KÖROĞLU 52 %0.12 Detay
ORTA
Açılan Sandık Oranı %88.89
MESUT ÖZKAN 0 %0 Detay
ŞABANÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN TÜYSÜZ 14 %0.24 Detay
YAPRAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
BARBAROS HAYRETTİN AKBURAK 10 %0.79 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ÇARDAKLI
Açılan Sandık Oranı %60.00
AHMET KARATAŞ 1 %0.21 Detay
DODURGA
Açılan Sandık Oranı %100.00
SELÇUK KARATAŞ 1 %0.10 Detay
KALFAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SAÇAK
Açılan Sandık Oranı %42.86
NAZİF SARIHAN 2 %0.39 Detay
YAYLAKENT
Açılan Sandık Oranı %16.67
EMİNE AKBURAK 2 %0.41 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı