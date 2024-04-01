|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %83.33
|SERKAN GÜNGÖR
|61
|%0.70
|Detay
|
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %85.82
|CELALETTİN ÖZCAN
|249
|%0.17
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|
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %87.49
|ERTAN GÖKGÖZ
|526
|%0.24
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|
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %95.44
|TUNCAY URTEKİN
|275
|%0.13
|Detay
|
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %91.77
|ERSAN İLTER
|719
|%0.21
|Detay
|
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %99.26
|CAVİT ÖZDOĞAN
|420
|%0.13
|Detay
|
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %69.94
|DİLBER NAZLI VESEK
|228
|%0.25
|Detay
|
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %96.42
|RIZA KAAN KARACA
|577
|%0.24
|Detay
|
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %97.96
|MÜŞTAK ENGİN TAŞTEMÜR
|156
|%0.10
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|
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %89.47
|NUH NACİ AKAY
|198
|%0.22
|Detay
|
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %97.52
|AHMET YÜKSEL
|123
|%0.09
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|
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %96.63
|MEHMET AKSOY
|181
|%0.09
|Detay
|
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %94.58
|MURAT TOSMAK
|168
|%0.15
|Detay
|
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %98.13
|KADRİYE ÖZKUL
|521
|%0.34
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|
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %97.46
|ABDULLAH EMRAH İŞLER
|57
|%0.11
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|
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %84.90
|EREN ŞİMŞEK
|435
|%0.31
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|
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %93.27
|HAYDAR ŞAHİN ÇINAR
|209
|%0.10
|Detay
|
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %82.99
|YÜKSEL AKGÜL
|714
|%0.19
|Detay
|
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %80.94
|MUSTAFA YANIK
|301
|%0.16
|Detay
|
FATİH
Açılan Sandık Oranı %91.53
|EYÜP GÜNDOĞDU
|315
|%0.18
|Detay
|
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %94.66
|KAMURAN ÇALIŞ
|520
|%0.21
|Detay
|
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %97.69
|ABDUL KADİR İNAN
|274
|%0.19
|Detay
|
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %72.93
|NURCAN SABUR
|618
|%0.27
|Detay
|
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %91.57
|FERİDUN AKBAY
|324
|%0.14
|Detay
|
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %94.22
|HÜSNİYE DİLEK ERDOĞANYILMAZ
|477
|%0.18
|Detay
|
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %89.30
|SERAP İRDEMEN
|559
|%0.15
|Detay
|
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %90.68
|PERVİN BOZKURT
|441
|%0.16
|Detay
|
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ENES EMRE AYDIN
|168
|%0.04
|Detay
|
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %86.54
|VELİ KAÇAR
|544
|%0.24
|Detay
|
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %80.88
|AHMET RAUF BAHADIR
|422
|%0.26
|Detay
|
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET ALBAYRAK
|58
|%0.19
|Detay
|
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %82.54
|BİLAL AKDENİZ
|135
|%0.14
|Detay
|
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %81.21
|ALİ HAYDAR ÖZTÜRK
|99
|%0.08
|Detay
|
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %90.53
|TURAN KELLE
|213
|%0.13
|Detay
|
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %90.59
|RAMAZAN TURGUT
|298
|%0.12
|Detay
|
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %91.58
|HEDİYE ARSLAN
|131
|%0.09
|Detay
|
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %82.60
|ERSAN GÖKGÖZ
|550
|%0.16
|Detay
|
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %88.77
|YUNUS BALLI
|416
|%0.15
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ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %99.82
|SEHER TORAMAN
|419
|%0.30
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