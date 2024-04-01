60
Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 01:30
BTP

  • KISALTMA

    BTP

  • GENEL BAŞKAN

    Hüseyin Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/09/2001
BTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.22
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%93.13
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.07 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.21
İstanbul Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %83.33
SERKAN GÜNGÖR 61 %0.70 Detay
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %85.82
CELALETTİN ÖZCAN 249 %0.17 Detay
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %87.49
ERTAN GÖKGÖZ 526 %0.24 Detay
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %95.44
TUNCAY URTEKİN 275 %0.13 Detay
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %91.77
ERSAN İLTER 719 %0.21 Detay
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %99.26
CAVİT ÖZDOĞAN 420 %0.13 Detay
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %69.94
DİLBER NAZLI VESEK 228 %0.25 Detay
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %96.42
RIZA KAAN KARACA 577 %0.24 Detay
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %97.96
MÜŞTAK ENGİN TAŞTEMÜR 156 %0.10 Detay
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %89.47
NUH NACİ AKAY 198 %0.22 Detay
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %97.52
AHMET YÜKSEL 123 %0.09 Detay
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %96.63
MEHMET AKSOY 181 %0.09 Detay
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %94.58
MURAT TOSMAK 168 %0.15 Detay
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %98.13
KADRİYE ÖZKUL 521 %0.34 Detay
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %97.46
ABDULLAH EMRAH İŞLER 57 %0.11 Detay
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %84.90
EREN ŞİMŞEK 435 %0.31 Detay
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %93.27
HAYDAR ŞAHİN ÇINAR 209 %0.10 Detay
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %82.99
YÜKSEL AKGÜL 714 %0.19 Detay
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %80.94
MUSTAFA YANIK 301 %0.16 Detay
FATİH
Açılan Sandık Oranı %91.53
EYÜP GÜNDOĞDU 315 %0.18 Detay
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %94.66
KAMURAN ÇALIŞ 520 %0.21 Detay
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %97.69
ABDUL KADİR İNAN 274 %0.19 Detay
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %72.93
NURCAN SABUR 618 %0.27 Detay
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %91.57
FERİDUN AKBAY 324 %0.14 Detay
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %94.22
HÜSNİYE DİLEK ERDOĞANYILMAZ 477 %0.18 Detay
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %89.30
SERAP İRDEMEN 559 %0.15 Detay
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %90.68
PERVİN BOZKURT 441 %0.16 Detay
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ENES EMRE AYDIN 168 %0.04 Detay
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %86.54
VELİ KAÇAR 544 %0.24 Detay
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %80.88
AHMET RAUF BAHADIR 422 %0.26 Detay
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET ALBAYRAK 58 %0.19 Detay
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %82.54
BİLAL AKDENİZ 135 %0.14 Detay
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %81.21
ALİ HAYDAR ÖZTÜRK 99 %0.08 Detay
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %90.53
TURAN KELLE 213 %0.13 Detay
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %90.59
RAMAZAN TURGUT 298 %0.12 Detay
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %91.58
HEDİYE ARSLAN 131 %0.09 Detay
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %82.60
ERSAN GÖKGÖZ 550 %0.16 Detay
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %88.77
YUNUS BALLI 416 %0.15 Detay
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %99.82
SEHER TORAMAN 419 %0.30 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı