|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|METİN ÇELİK
|383
|%0.28
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BİSMİL
Açılan Sandık Oranı %99.66
|YUSUF TUTUŞ
|136
|%0.25
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ÇERMİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET RAMAZAN KEBABCILAR
|72
|%0.30
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ÇINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YASİN ASLAN
|66
|%0.21
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ÇÜNGÜŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET HAYDAR EŞKİ
|14
|%0.23
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DİCLE
Açılan Sandık Oranı %62.24
|YUNUS TUTUŞ
|20
|%0.18
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EĞİL
Açılan Sandık Oranı %89.83
|MEDİNE KAN
|45
|%0.42
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ERGANİ
Açılan Sandık Oranı %92.99
|REŞAT BAYRAM
|129
|%0.24
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HANİ
Açılan Sandık Oranı %90.14
|DÜNDAR TOMAR
|33
|%0.28
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HAZRO
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASRET ASLAN
|38
|%0.47
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KAYAPINAR
Açılan Sandık Oranı %96.20
|SİNAN KESKİN
|305
|%0.20
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KOCAKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FURKAN BOZTEPE
|21
|%0.29
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KULP
Açılan Sandık Oranı %91.26
|HATİCE KÜBRA KEPEKÇİ
|89
|%0.56
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LİCE
Açılan Sandık Oranı %90.43
|BURAK CAHİT BOZTEPE
|62
|%0.54
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SİLVAN
Açılan Sandık Oranı %69.23
|YUSUF ASLAN
|104
|%0.42
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SUR
Açılan Sandık Oranı %99.57
|MEHMET ŞAH TUTUŞ
|109
|%0.28
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YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FAYSAL ASLAN
|166
|%0.20
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