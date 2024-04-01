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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 01:25
BTP

  • KISALTMA

    BTP

  • GENEL BAŞKAN

    Hüseyin Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/09/2001
BTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.22
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%92.65
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.19 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.22
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İLÇE ADAY OY ORAN
BAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
METİN ÇELİK 383 %0.28 Detay
BİSMİL
Açılan Sandık Oranı %99.66
YUSUF TUTUŞ 136 %0.25 Detay
ÇERMİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET RAMAZAN KEBABCILAR 72 %0.30 Detay
ÇINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
YASİN ASLAN 66 %0.21 Detay
ÇÜNGÜŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET HAYDAR EŞKİ 14 %0.23 Detay
DİCLE
Açılan Sandık Oranı %62.24
YUNUS TUTUŞ 20 %0.18 Detay
EĞİL
Açılan Sandık Oranı %89.83
MEDİNE KAN 45 %0.42 Detay
ERGANİ
Açılan Sandık Oranı %92.99
REŞAT BAYRAM 129 %0.24 Detay
HANİ
Açılan Sandık Oranı %90.14
DÜNDAR TOMAR 33 %0.28 Detay
HAZRO
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASRET ASLAN 38 %0.47 Detay
KAYAPINAR
Açılan Sandık Oranı %96.20
SİNAN KESKİN 305 %0.20 Detay
KOCAKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
FURKAN BOZTEPE 21 %0.29 Detay
KULP
Açılan Sandık Oranı %91.26
HATİCE KÜBRA KEPEKÇİ 89 %0.56 Detay
LİCE
Açılan Sandık Oranı %90.43
BURAK CAHİT BOZTEPE 62 %0.54 Detay
SİLVAN
Açılan Sandık Oranı %69.23
YUSUF ASLAN 104 %0.42 Detay
SUR
Açılan Sandık Oranı %99.57
MEHMET ŞAH TUTUŞ 109 %0.28 Detay
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
FAYSAL ASLAN 166 %0.20 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı