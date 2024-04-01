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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 02:40
BTP

  • KISALTMA

    BTP

  • GENEL BAŞKAN

    Hüseyin Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/09/2001
BTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.24
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%97.06
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.16 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.31
Manisa Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AHMETLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMAİL KURT 16 %0.14 Detay
AKHİSAR
Açılan Sandık Oranı %87.88
ARİF ÖNER 263 %0.27 Detay
ALAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %97.86
MEHMET ALİ ZEYBEK 89 %0.14 Detay
DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZEHRA ASLAN 93 %0.38 Detay
GÖLMARMARA
Açılan Sandık Oranı %88.89
TUBA NUR ÖNER 20 %0.22 Detay
GÖRDES
Açılan Sandık Oranı %89.69
HALİM ÇAVDARCI 36 %0.22 Detay
KIRKAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT ÇAĞLAYAN 48 %0.20 Detay
KÖPRÜBAŞI
Açılan Sandık Oranı %80.65
YÜKSEL ACAR 12 %0.20 Detay
KULA
Açılan Sandık Oranı %84.72
MUHARREM CAN ÜNLÜ 37 %0.14 Detay
SALİHLİ
Açılan Sandık Oranı %92.29
HÜMEYRA ER 99 %0.10 Detay
SARIGÖL
Açılan Sandık Oranı %98.98
EROL YAVAŞ 51 %0.21 Detay
SARUHANLI
Açılan Sandık Oranı %99.35
UFUK YURT 56 %0.16 Detay
ŞEHZADELER
Açılan Sandık Oranı %96.88
GONCA GÜRSABANCI 88 %0.09 Detay
SELENDİ
Açılan Sandık Oranı %98.81
ALİ KAYHAN 42 %0.32 Detay
SOMA
Açılan Sandık Oranı %98.64
MELİH ÜNLÜ 366 %0.55 Detay
TURGUTLU
Açılan Sandık Oranı %96.05
HATİCE CENGİZ 317 %0.32 Detay
YUNUSEMRE
Açılan Sandık Oranı %96.49
HAYRETTİN ACAR 598 %0.41 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı