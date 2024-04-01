|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AHMETLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMAİL KURT
|16
|%0.14
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AKHİSAR
Açılan Sandık Oranı %87.88
|ARİF ÖNER
|263
|%0.27
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ALAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %97.86
|MEHMET ALİ ZEYBEK
|89
|%0.14
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DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZEHRA ASLAN
|93
|%0.38
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GÖLMARMARA
Açılan Sandık Oranı %88.89
|TUBA NUR ÖNER
|20
|%0.22
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GÖRDES
Açılan Sandık Oranı %89.69
|HALİM ÇAVDARCI
|36
|%0.22
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KIRKAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT ÇAĞLAYAN
|48
|%0.20
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KÖPRÜBAŞI
Açılan Sandık Oranı %80.65
|YÜKSEL ACAR
|12
|%0.20
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KULA
Açılan Sandık Oranı %84.72
|MUHARREM CAN ÜNLÜ
|37
|%0.14
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SALİHLİ
Açılan Sandık Oranı %92.29
|HÜMEYRA ER
|99
|%0.10
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SARIGÖL
Açılan Sandık Oranı %98.98
|EROL YAVAŞ
|51
|%0.21
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SARUHANLI
Açılan Sandık Oranı %99.35
|UFUK YURT
|56
|%0.16
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ŞEHZADELER
Açılan Sandık Oranı %96.88
|GONCA GÜRSABANCI
|88
|%0.09
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SELENDİ
Açılan Sandık Oranı %98.81
|ALİ KAYHAN
|42
|%0.32
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SOMA
Açılan Sandık Oranı %98.64
|MELİH ÜNLÜ
|366
|%0.55
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TURGUTLU
Açılan Sandık Oranı %96.05
|HATİCE CENGİZ
|317
|%0.32
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YUNUSEMRE
Açılan Sandık Oranı %96.49
|HAYRETTİN ACAR
|598
|%0.41
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