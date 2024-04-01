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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 01:25
BTP

  • KISALTMA

    BTP

  • GENEL BAŞKAN

    Hüseyin Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/09/2001
BTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.22
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%92.65
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.14 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.45
Denizli Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ACIPAYAM
Açılan Sandık Oranı %94.30
MEHMET YAĞAŞ 73 %0.22 Detay
BABADAĞ
Açılan Sandık Oranı %80.00
SELİN ŞENDİL 3 %0.09 Detay
BAKLAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ BEZİRGAN 1 %0.03 Detay
BEKİLLİ
Açılan Sandık Oranı %82.61
MEHMET EMİN PEKCAN 4 %0.11 Detay
BEYAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %59.09
ABDULKADİR FURKAN BORAN 0 %0 Detay
BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
KEMAL BIYIKLI 17 %0.24 Detay
BULDAN
Açılan Sandık Oranı %77.11
MURAT BAYRAM 21 %0.17 Detay
ÇAL
Açılan Sandık Oranı %95.59
ARİF BAŞKAYA 16 %0.13 Detay
ÇAMELİ
Açılan Sandık Oranı %92.98
ALİ HAYDAR HASPULAT 29 %0.26 Detay
ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET KARAKELLE 6 %0.10 Detay
ÇİVRİL
Açılan Sandık Oranı %78.98
MUAMMER ERKAN 127 %0.46 Detay
GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %55.56
DÖNE KIPIR 0 %0 Detay
HONAZ
Açılan Sandık Oranı %62.82
ALİ CAN SARIKAYA 26 %0.21 Detay
KALE
Açılan Sandık Oranı %68.85
TACETTİN ÇİYİM 9 %0.10 Detay
MERKEZEFENDİ
Açılan Sandık Oranı %86.53
AYŞE AVCI 208 %0.12 Detay
PAMUKKALE
Açılan Sandık Oranı %79.61
MEHMET BAŞKAYA 264 %0.17 Detay
SARAYKÖY
Açılan Sandık Oranı %53.41
OSMAN TANRIVERDİ 17 %0.17 Detay
SERİNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %82.50
ÖMER UÇAR 5 %0.06 Detay
TAVAS
Açılan Sandık Oranı %81.75
ŞERAFETTİN MUTLUBAŞ 24 %0.11 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı