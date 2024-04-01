|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ACIPAYAM
Açılan Sandık Oranı %94.30
|MEHMET YAĞAŞ
|73
|%0.22
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BABADAĞ
Açılan Sandık Oranı %80.00
|SELİN ŞENDİL
|3
|%0.09
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BAKLAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ BEZİRGAN
|1
|%0.03
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BEKİLLİ
Açılan Sandık Oranı %82.61
|MEHMET EMİN PEKCAN
|4
|%0.11
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BEYAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %59.09
|ABDULKADİR FURKAN BORAN
|0
|%0
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BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KEMAL BIYIKLI
|17
|%0.24
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BULDAN
Açılan Sandık Oranı %77.11
|MURAT BAYRAM
|21
|%0.17
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ÇAL
Açılan Sandık Oranı %95.59
|ARİF BAŞKAYA
|16
|%0.13
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ÇAMELİ
Açılan Sandık Oranı %92.98
|ALİ HAYDAR HASPULAT
|29
|%0.26
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ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET KARAKELLE
|6
|%0.10
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ÇİVRİL
Açılan Sandık Oranı %78.98
|MUAMMER ERKAN
|127
|%0.46
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GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %55.56
|DÖNE KIPIR
|0
|%0
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HONAZ
Açılan Sandık Oranı %62.82
|ALİ CAN SARIKAYA
|26
|%0.21
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KALE
Açılan Sandık Oranı %68.85
|TACETTİN ÇİYİM
|9
|%0.10
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MERKEZEFENDİ
Açılan Sandık Oranı %86.53
|AYŞE AVCI
|208
|%0.12
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PAMUKKALE
Açılan Sandık Oranı %79.61
|MEHMET BAŞKAYA
|264
|%0.17
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SARAYKÖY
Açılan Sandık Oranı %53.41
|OSMAN TANRIVERDİ
|17
|%0.17
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SERİNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %82.50
|ÖMER UÇAR
|5
|%0.06
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TAVAS
Açılan Sandık Oranı %81.75
|ŞERAFETTİN MUTLUBAŞ
|24
|%0.11
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