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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
BTP

  • KISALTMA

    BTP

  • GENEL BAŞKAN

    Hüseyin Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/09/2001
BTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.25
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.13 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.25
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İLÇE ADAY OY ORAN
BAŞMAKÇI
Açılan Sandık Oranı %100.00
SÜLEYMAN KOZAK 5 %0.15 Detay
BAYAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMAİL ÖZÇAM 5 %0.18 Detay
BOLVADİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
YASİN PALTA 30 %0.17 Detay
ÇAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERDAL ABAT 18 %0.20 Detay
ÇOBANLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHARREM BAYAR 1 %0.02 Detay
DAZKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞEVKİ ARIKAN 8 %0.20 Detay
DİNAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET KOZAK 35 %0.22 Detay
EMİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
TANER DEMİRCAN 10 %0.09 Detay
EVCİLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
BAYRAM TORLAK 1 %0.04 Detay
HOCALAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
BURAK DEMİRER 0 %0 Detay
İHSANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
EROL KESKİN 3 %0.11 Detay
İSCEHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET HAYDAR BİRİNCİ 22 %0.27 Detay
KIZILÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
EYÜP ÇATMADIM 24 %2.54 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUSUF ÖZÇAM 176 %0.13 Detay
SANDIKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
OSMAN TORLAK 58 %0.30 Detay
SİNANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ULAŞ KAYALIK 0 %0 Detay
ŞUHUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ÖZÇAM 11 %0.13 Detay
SULTANDAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ALİ KANDİLLİ 7 %0.21 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AHMETPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
AKHARIM
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
AKÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BEYYAZI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇAYIRBAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇIKRIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DAVULGA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DEĞİRMENAYVALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DEREÇİNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DÖĞER
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DÜZAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ERKMEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
FETHİBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GAZLIGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GEBECELER
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÖMÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HAYDARLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
IŞIKLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KARAADİLLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KARAMIKKARACAÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KAYIHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KILIÇARSLAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KIRKA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KOCAÖZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KOCATEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KÜÇÜKHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
NURİBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÖZBURUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
PAZARAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SALAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SERBAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
RAHMİ ADAK 13 %1.33 Detay
SEYDİLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SÜLÜMENLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SÜLÜN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SUSUZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TAŞOLUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TATARLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TINAZTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YAYLABAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YEŞİLÇİFTLİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı