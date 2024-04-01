|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKÇAKOCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ESRA KARATAŞ
|19
|%0.12
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ÇİLİMLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUAMMER GÜL
|4
|%0.08
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CUMAYERİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERDOĞAN ÖZTÜRK
|11
|%0.17
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GÖLYAKA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEVDE GÜL GARAÇOĞLU
|28
|%0.38
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GÜMÜŞOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÜLTEN ACAR
|22
|%0.37
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KAYNAŞLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RECEP TAŞTEKİN
|16
|%0.26
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MAHMUT ATASEVEN
|244
|%0.24
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YIĞILCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÜL ALİ KELEŞOĞLU
|2
|%0.10
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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BEYKÖY
Açılan Sandık Oranı %86.67
|SİYAMİ TAŞDEMİR
|0
|%0
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BOĞAZİÇİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN YILDIRIM
|0
|%0
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