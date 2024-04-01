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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 01:25
BTP

  • KISALTMA

    BTP

  • GENEL BAŞKAN

    Hüseyin Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/09/2001
BTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.22
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%92.65
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.28 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.30
Erzurum Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AŞKALE
Açılan Sandık Oranı %87.13
SONGÜL KARACA 24 %0.24 Detay
AZİZİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULKADİR SARI 48 %0.15 Detay
ÇAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERKAN CENGİZ 37 %0.44 Detay
HINIS
Açılan Sandık Oranı %100.00
DOĞUKAN EROGUL 44 %0.40 Detay
HORASAN
Açılan Sandık Oranı %99.22
MUSTAFA KESKİN 18 %0.10 Detay
İSPİR
Açılan Sandık Oranı %99.18
MUSTAFA KILIÇ 70 %0.76 Detay
KARAÇOBAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
FUAT KASIM 59 %0.61 Detay
KARAYAZI
Açılan Sandık Oranı %100.00
MESUD HAYDAR TÜTER 116 %1.06 Detay
KÖPRÜKÖY
Açılan Sandık Oranı %94.34
ERDAL ÇALIŞKAN 5 %0.07 Detay
NARMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
RIFAT IRMAK 19 %0.27 Detay
OLTU
Açılan Sandık Oranı %99.20
FATMA BETÜL KARCI 19 %0.11 Detay
OLUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT EFİR 39 %0.88 Detay
PALANDÖKEN
Açılan Sandık Oranı %99.74
ÖZCAN CENGİZ 219 %0.29 Detay
PASİNLER
Açılan Sandık Oranı %96.84
MUSTAFA DÖNMEZ 16 %0.12 Detay
PAZARYOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATİH KARCI 15 %0.60 Detay
ŞENKAYA
Açılan Sandık Oranı %71.91
AYŞE KAYA 20 %0.35 Detay
TEKMAN
Açılan Sandık Oranı %70.45
HAYDAR KARAMUS 29 %0.46 Detay
TORTUM
Açılan Sandık Oranı %93.67
FAHRİ KELEŞ 87 %0.93 Detay
UZUNDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA HAYRİ KARAMUS 32 %0.66 Detay
YAKUTİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZEYNEP KARAMUS 215 %0.28 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı